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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Между главами МИД Украины и Венгрии начались переговоры по закону об образовании

23 Читати новину українською
Главы МИД Украины и Венгрии
Главы МИД Украины и Венгрии / day.kyiv.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава венгерского МИД Петер Сийярто начали украино-венгерские консультации по реализации закона об образовании.

Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.

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"Начинаем украино-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего Закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", – написал министр.

На консультации присутствует также министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, а также ее коллега из Венгрии.

Теги: Новости Украины Венгрия МИД Украины Образование Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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