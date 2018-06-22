Между главами МИД Украины и Венгрии начались переговоры по закону об образовании
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава венгерского МИД Петер Сийярто начали украино-венгерские консультации по реализации закона об образовании.
Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.
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"Начинаем украино-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего Закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", – написал министр.
На консультации присутствует также министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, а также ее коллега из Венгрии.
Источник: 24 Канал
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