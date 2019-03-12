21:40
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россию держат за забором. Чеченский Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      Между кем выбирают украинцы, что не определились, и к кому перешли голоса Порошенко

      664 Читати новину українською
      Почему изменились рейтинги кандидатов в президенты?
      Почему изменились рейтинги кандидатов в президенты? / 24 канал

      Украинцы, которые не определились с выбором, выбирают между двумя кандидатами в президенты. Но повлиять на определенность может что угодно. Коррупционный скандал в "Укроборонпроме" существенно повлиял на отток голосов от Порошенко.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

      Как замечает социолог, неопределившиеся избиратели всегда есть. Таких очень много на Западной Украине, где избиратель поделен между Порошенко, Тимошенко и Гриценко. К тому же, рассказывает Антипович, избиратель, если и определился, может скрыть свой ответ от социологов. Или же колеблется, выбирая между этими тремя кандидатами.

      Какие последние данные социологов?Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко – 18,3%. Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%). Как указано в сообщении группы "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко. Не определились с выбором около 25%.

      Если анализировать симпатии, доверие к тем или иным политикам, то лидерами среди неопределенных являются Зеленский и Тимошенко. Между этими двумя кандидатами и определяются в целом украинцы, которые пока не знают, кого поддержать на выборах,
      – говорит Алексей Антипович.

      Читайте также: Порошенко не сможет погасить скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", – эксперт

      При этом специалист отмечает: повлиять на явку и определенность может все, что угодно.

      Коррупционный скандал в "Укроборонпроме" существенно в негативном смысле повлиял на рейтинги Порошенко. В последнем исследовании зафиксирован переход избирателей, которые на сто процентов не были уверены в выборе Порошенко, Гриценко. Плюс это совпало с его объединением с Андреем Садовым и повлекло повышение рейтинга Гриценко,
      – отметил Антипович.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен. К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел относительно "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

      президентські вибори 2019

      blog_ava
      Каникулы в Украине 2018 – 2019: расписание всех дат, когда отдыхают школьники
      сегодня
      38410
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Андрей Садовой Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      сегодня , 21:00 Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      170
      Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 20:00 Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      147
      Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон
      сегодня , 18:22 Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон
      758
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 19:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 379
      Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      сегодня , 18:01 Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      294
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Главные события пятницы, 4 октября
       4 октября 2013 , 23:30
      "Надо гордиться, что украинский тренер работал в московском Спартаке". Скандальное интервью наставника клуба УПЛ
       6 ноября 2018 , 14:30
      Mazda CX-3: тест-драйв по 24 параметрам
       9 февраля , 11:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук