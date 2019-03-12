Между кем выбирают украинцы, что не определились, и к кому перешли голоса Порошенко

Украинцы, которые не определились с выбором, выбирают между двумя кандидатами в президенты. Но повлиять на определенность может что угодно. Коррупционный скандал в "Укроборонпроме" существенно повлиял на отток голосов от Порошенко.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

Как замечает социолог, неопределившиеся избиратели всегда есть. Таких очень много на Западной Украине, где избиратель поделен между Порошенко, Тимошенко и Гриценко. К тому же, рассказывает Антипович, избиратель, если и определился, может скрыть свой ответ от социологов. Или же колеблется, выбирая между этими тремя кандидатами.

Какие последние данные социологов?Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко – 18,3%. Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%). Как указано в сообщении группы "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко. Не определились с выбором около 25%.

Если анализировать симпатии, доверие к тем или иным политикам, то лидерами среди неопределенных являются Зеленский и Тимошенко. Между этими двумя кандидатами и определяются в целом украинцы, которые пока не знают, кого поддержать на выборах,

– говорит Алексей Антипович.

Читайте также: Порошенко не сможет погасить скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", – эксперт

При этом специалист отмечает: повлиять на явку и определенность может все, что угодно.

Коррупционный скандал в "Укроборонпроме" существенно в негативном смысле повлиял на рейтинги Порошенко. В последнем исследовании зафиксирован переход избирателей, которые на сто процентов не были уверены в выборе Порошенко, Гриценко. Плюс это совпало с его объединением с Андреем Садовым и повлекло повышение рейтинга Гриценко,

– отметил Антипович.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен. К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел относительно "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.