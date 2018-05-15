Между КНДР и Южной Кореей состоятся переговоры на высоком уровне: известна дата

16 мая состоятся переговоры на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей. Пройдут они в пограничном пункте Пханмунджом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения Республики Корея.

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По данным агентства Yonhap, от КНДР на встречу будет направлена ​​делегация, состоящая из 29 членов. В нее войдут, в частности, официальные лица, ответственные за сферу спорта и экономики, а также журналисты. Южнокорейскую делегацию возглавит министр объединения Чо Мин Ген.

В ходе встречи стороны обсудят меры, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе межкорейского саммита 27 апреля.

Напомним, 27 апреля состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Состоялась она в селе Пханмуджи и была посвящена установлению мира и прекращению любых враждебных действий друг к другу.