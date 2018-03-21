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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Между НАБУ и САП есть недоразумение, но войной это назвать нельзя, – Новиков

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Пытается ли кто-то поссорить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) – в интервью 24 Каналу рассказал журналист издания "Слово и дело" Олег Новиков.

– Прослушивание Назара Холодницкого стало для меня неожиданностью. Я знал, что между НАБУ и САП время от времени случаются недоразумения, а возможно и недоверие. Однако на камеру они показывают, что между ними никакого конфликта нет.

– Я считаю, что между антикоррупционными органами Украины конфликт, потому что несмотря на заявления, задержания, происходящие выдвижения подозрений – это именно так выглядит. Но назвать это войной я не могу.

– Насчет того, что Холодницкий может подать в отставку, это опять же могут быть слухи. Во-первых, есть перечень пунктов, по которым он может подать в отставку. Конечно, он может сказать, что пойдет по состоянию здоровья, зная, что он недавно был в больнице. Что-то там с сердцем у него. Однако комментировать слухи – это неправильно. Потому правоохранительные органы у нас еще не дали какого-то официального комментария по этому поводу.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Новости политики САП Назар Холодницкий НАБУ Коррупция
Источник: 24 Канал
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