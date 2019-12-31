Между Украиной и Россией слабое потепление, – New York Times об отношениях Украины и России

Обмен пленными между Украиной и псевдореспубликами, который состоялся 29 декабря, свидетельствует о слабом потеплении в отношениях между Украиной и Россией.

Об этом пишет The New York Times и одновременно вспоминает, что для освобождения украинцев из плена, пришлось отпустить обвиняемых в расправах во время Евромайдана экс-беркутовцев.

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"Он (обмен – "24") дался дорогой ценой: чтобы получить своих заключенных, Украина освободила бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвинили в стрельбе по демонстрантам во время революции в стране в 2014 году, и этот шаг подвергся широкой критике", – говорится в статье.

Издание отмечает, что политика сближения Зеленского с Россией привела к возобновлению мирных переговоров, двум обменам заключенными и соглашению о поставках Россией природного газа в Европу по украинским трубопроводам, хотя это и спровоцировало протесты против этой политики, которую критики считают уступкой российским требованиям.

Обмен пленными 29 декабря: главное

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Полное видео, как происходил обмен пленными: