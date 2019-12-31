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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Между Украиной и Россией слабое потепление, – New York Times об отношениях Украины и России

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      Обмен пленными / gettyimages

      Обмен пленными между Украиной и псевдореспубликами, который состоялся 29 декабря, свидетельствует о слабом потеплении в отношениях между Украиной и Россией.

      Об этом пишет The New York Times и одновременно вспоминает, что для освобождения украинцев из плена, пришлось отпустить обвиняемых в расправах во время Евромайдана экс-беркутовцев.

      Читайте также: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

      "Он (обмен – "24") дался дорогой ценой: чтобы получить своих заключенных, Украина освободила бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвинили в стрельбе по демонстрантам во время революции в стране в 2014 году, и этот шаг подвергся широкой критике", – говорится в статье.

      Издание отмечает, что политика сближения Зеленского с Россией привела к возобновлению мирных переговоров, двум обменам заключенными и соглашению о поставках Россией природного газа в Европу по украинским трубопроводам, хотя это и спровоцировало протесты против этой политики, которую критики считают уступкой российским требованиям.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

      Полное видео, как происходил обмен пленными:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия СМИ Обмен пленными
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