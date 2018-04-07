Между Украиной и Румынией откроют пункт пропуска для паромного сообщения: одобрен документ

Правительство Румынии поддержало открытие на границе с Украиной нового пункта пропуска Орловка – Исакча.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Дымчогло.

Он также опубликовал документ, подписанный премьер-министром Румынии Виорикой Денчиле, согласно которому на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.

Отметим, что строительство паромных комплексов Измаил – Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) – Исакча в декабре 2013 года был внесен в концепции Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 года.

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Кабинет министров Украины одобрил проект открытия пункта пропуска Орловка – Исакча еще в ноябре 2014 года. В начале октября 2014 года Украина и Румыния подписали соглашение о местном приграничном движении.