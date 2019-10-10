Между Зеленским и журналистом 24 канала Голобородько состоялся эмоциональный спор: видео

На пресс-марафоне произошла эмоциональная перепалка между журналистом 24 канала Антоном Голобородько и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вопрос заключался в том, что глава АП Андрей Богдан имеет сомнительную репутацию, как и его товарищи, которые, по словам журналиста, имеют влияние на судебные дела в Украине.

Владимир Зеленский традиционно поздоровался со всеми журналистами по очереди. Журналиста 24 канала Антона Голобородько он поздравил с днем рождения, в шутку добавив "Счет вам потом принесут".

Напомним, что формат пресс-марафона на рынке еды в Киеве происходит следующим образом: каждые полчаса в комнату с Зеленским заходят группы по 7-10 журналистов.

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Антон Голобородько: Вопрос вряд ли будет очень удобным. Собственно, вы обещали, что "придет весна и будем сажать". Вопрос, на самом деле, не в весне. Она еще будет не одна. Но пока что те громкие уголовные дела, которые есть, имеют все признаки быть или считаться политически мотивированными. Особенно, если добавить то, что глава Вашего офиса – человек с очень интересной репутацией. Его заместитель и товарищ Смирнов, друг Портнов – три Андрея таких – их уже называют "смотрящими" за судами.

Учитывая то, что Данилюк говорит, что он ушел с должности главы СНБО из-за того, что вопросы решаются путем "решалова", и что, мол, там работают те люди, которые по-другому работать не умеют. Учитывая тот факт, что я сегодня общался с руководителем пограничной службы, который говорит, что самая большая проблема в контрабанде – это таможня, и там тоже сплошное "решалово".

Вопрос такого рода: не кажется ли вам, что обещание "сажать" набирает несколько другое значение. И когда, собственно, реально начнут работать законы, учитывая, что сейчас вы теряете контроль над своей фракцией в парламенте. Если можете, прокомментируйте каждый момент, который я говорил.

Владимир Зеленский: Я уже забыл все моменты. Давайте сначала о политической мотивированности. Скажите мне, пожалуйста, подозрение....

Во время ответа Зеленского в помещении что-то разбили, и президент не упустил шанса, чтобы в очередной раз пошутить. "Оооо, Хэпи Бездей!"– сказал он Голобородько и продолжил по теме.

Владимир Зеленский: Первое. В чем политическая мотивированность подозрения господину Микитасю? Я просто по делам, которые работают! В чем политическая мотивированность господину Живаго?

Антон Голобородько: Ну, эти дела…

Владимир Зеленский: Нет-нет-нет! Мы о тех делах, которые получаются…

Антон Голобородько: Как минимум, потому что они касаются бывших.

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Владимир Зеленский: Бывших кого? Господина Живаго? Шесть предприятий, он владелец, он не бывший владелец. Там дела через банк, из-за вывода денег. Что такое бывший? Нормально же? Несмотря на ваш день рождения, мы должны говорить друг другу правду.

Далее, господин Микитась. Кто такой бывший господин Микитась? Мы знаем, что очень много проблем, уголовных дел связаны с этим человеком. Что? Не надо было? Не надо было подозрений? Не надо рассматривать в суде?

Потом. Вы знаете, что посадить за экономические преступления невозможно в нашей стране. Это вы понимаете?

Антон Голобородько: Ну, не то, что невозможно – сложно.

Владимир Зеленский: Хорошо, давайте так говорить. Хорошо, до этого момента это было невозможно.

Скажите, пожалуйста, этого господина... как его... Пашинский! То есть вы сейчас как честный открытый журналист мне говорите, что Пашинский за решеткой за политическое…

Антон Голобородько: Нет, я говорю не это…

Владимир Зеленский: назовите мне фамилию тогда хоть одного человека, который из-за политического влияния посажен за решетку? Есть ли подозрение…

Далее присоединилась еще одна журналистка, чтобы привести примеры Зеленскому возможных политически мотивированных дел. Президент в свою очередь отметил, что со сказанным планирует разобраться.

Больше – смотрите в видео.

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Видео: словесная перепалка Зеленского и журналиста Голобородько

Что известно о Голобородько и его программе о Зеленском

Стоит отметить, что журналист Антон Голобородько на 24 канале от начала президентства Зеленского ведет программу, где рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте, в частности, – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.