Международная федерация плавания официально утвердила рекорд украинца Говорова
Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила мировой рекорд Андрея Говорова в плавании на 50 метров баттерфляем.
Соответствующее письмо от имени исполнительного директора FINA Корнелла Маркулеску получил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков, пишет Xsport.
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"Я рад сообщить вам, что новый мировой рекорд был официально утвержден. Передайте наши поздравления спортсмену. Вскоре Вам будет отправлен сертификат мирового рекорда FINA", – говорится в сообщении.
Напомним, что во время финала соревнований в Италии украинец на дистанции 50 метров баттерфляем показал время 22,27 секунды. Это позволило ему на 0,16 секунды побить мировой рекорд, который оставался неизменным с 2009-го.
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