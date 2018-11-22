Международная сеть коворкингов открыла первый в центре Киеве: как он выглядит

Венгерская компания New Work Serviced Offices открыла первый коворкинг в Украине.

Смарт-пространство площадью 960 квадратов расположилось в ТЦ на Майдане Невисимости в самом центре Киева.

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Коворкинг работает круглосуточно и в нем можно заказать один бесплатный тестовый день.

В центре Киева открылся коворкинг сети New Work

Посетители пространства могут забронировать для пользования переговорные комнаты, конференц-зал, который вмещает до 60 человек, ивент-зону, кухню и зону отдыха.



В Украине заработал первый коворкинг международной сети New Work



Первый в Украине коворкинг сети New Work

У коворкинга есть возможность забронировать конференц-зал, который вмещает до 60 человек

Главным преимуществом сети называют то, что резиденты могут без дополнительной оплаты пользоваться услугами коворкингов в Будапеште, Варшаве и Праге.

Правда, для этого необходимо оплатить месяц аренды в киевской локации и заблаговременно предупредить, из какого коворкинга намерены работать за рубежом.



Индивидуальные рабочие места в коворкинге в центре Киева

В смарт-пространстве есть зона для отдыха

Один день с незакрепленным местом в коворкинге обойдется в 300 гривен. Стоимость месячного абонемента колеблется от 3300 грн до 7320 грн в зависимости от расположения места и заказа дополнительных услуг.

Международная сеть коворкингов New Work Labs имеет 12 локаций в Восточной Европе.

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