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      Международная сеть коворкингов открыла первый в центре Киеве: как он выглядит

      33 Читати новину українською
      В Украине открылся первый коворкинг венгерской сети New Work
      В Украине открылся первый коворкинг венгерской сети New Work / rau.ua

      Венгерская компания New Work Serviced Offices открыла первый коворкинг в Украине.

      Смарт-пространство площадью 960 квадратов расположилось в ТЦ на Майдане Невисимости в самом центре Киева.

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      Коворкинг работает круглосуточно и в нем можно заказать один бесплатный тестовый день.

      Коворкінг Київ

      В центре Киева открылся коворкинг сети New Work

      Посетители пространства могут забронировать для пользования переговорные комнаты, конференц-зал, который вмещает до 60 человек, ивент-зону, кухню и зону отдыха.

      коворкінг Київ мережа
      В Украине заработал первый коворкинг международной сети New Work

      Київ коворкінг
      Первый в Украине коворкинг сети New Work

      коворкінг Київ конференц-зал

      У коворкинга есть возможность забронировать конференц-зал, который вмещает до 60 человек

      Главным преимуществом сети называют то, что резиденты могут без дополнительной оплаты пользоваться услугами коворкингов в Будапеште, Варшаве и Праге.

      Правда, для этого необходимо оплатить месяц аренды в киевской локации и заблаговременно предупредить, из какого коворкинга намерены работать за рубежом.

      коворкінг робочі місця Київ
      Индивидуальные рабочие места в коворкинге в центре Киева

      Коворкінг Київ

      В смарт-пространстве есть зона для отдыха

      Один день с незакрепленным местом в коворкинге обойдется в 300 гривен. Стоимость месячного абонемента колеблется от 3300 грн до 7320 грн в зависимости от расположения места и заказа дополнительных услуг.

      Международная сеть коворкингов New Work Labs имеет 12 локаций в Восточной Европе.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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