Детский садик в Обуховке Днепропетровской области, построенный в 2018 году, попал в список самых инновационных проектов в мире по версии авторитетного архитектурного ресурса ArchDaily.

"Это первый в истории Украины случай, когда объект социальной инфраструктуры – обычный детский сад, построенный государством, попал на этот сайт", – написал он.

Садик в Обуховке имеет целый ряд характеристик, отличающих его от стандартного украинского образовательного учреждения. В частности, особенностью проекта стали окна в пол.

При этом при создании садика учитывались направления сторон света и движение Солнца.

Таким образом, удалось добиться того, что в осенне-зимний период ориентированная на юг сторона сада с окнами в пол помогает нагревать помещение. При этом балконы второго этажа и фасадная пластина защищают от солнца в теплое время года.

Интерьер здания также отличается от того, что можно увидеть в других украинских садах.

В коридорах на стенах нарисованы мультяшные герои, которых дети могут и должны разрисовывать. Банально безбарьерный вход. В прямом смысле этого слова. Прозрачные двери. Отсутствие на входе массивной таблички традиционного синего цвета, что больше подходит памятнику. Рисунки на потолке в каждой спальной комнате этого садика, глядя на которые дети засыпают. Искусственная трава, а не асфальт, щебень или гравий повсюду во дворе,

– рассказал Голик.

Инновационный сад площадью в 2000 кв. м был создан за полтора года. Строительные работы заняли всего год.

"Стоимость – 68 млн грн под ключ. От проекта до открытия, включая все строительные работы и оборудование, вплоть до последней вилки, ложки и наволочки", – отметил он.

Архитектором сада стал днепровец Алексей Валентиров, который принимал участие в создании таких проектов, как школа #7 в Марганце, где из здания постройки 30-х годов прошлого века удалось создать современное образовательное пространство; школа в Покрове; школа в Желтых Водах, которую называют самой яркой школой страны.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что в Илларионово Днепропетровской области создается детский сад по оригинальному проекту – архитектура здания напоминает форму пчелиных сот.