У Украины остается все меньше шансов спокойно урегулировать открытый конфликт с международными табачными компаниями.

Об этом в своем материале пишет Наталья Лошакова спецкор Delo.ua.

Юрий Терентьев, ушедший с поста руководителя Антимонопольного комитета Украины, оставил после себя шлейф в виде претензий к представителям табачной индустрии. Их законность сейчас оспаривается в судах. Но эксперты говорят: штраф на 6,5 млрд грн — лишь видимая верхушка айсберга.

Такие действия со стороны АМКУ могут не только парализовать работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но практически остановить поставки легальной табачной продукции для более 7 млн. потребителей в Украине и создать условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли,

– указала в своем обращении на имя президента Ассоциация "Укртютюн", которая первой обратила внимание на настоящий "праздник на улице контрабандистов".

"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет — это то, чего мы можем ожидать", – прокомментировала Светлана Панаиотиди, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, на табачном рынке есть игроки, в частности отдельные депутаты от "Слуги народа", которые хотят получить свои дивиденды от ситуации с травлей табачников. Ведь результатом для части таких игроков может быть освободившаяся доля рынка табачных изделий, для кого-то — контроль над производствами международных компаний, ведь они предлагают национализировать бизнес международных корпораций.

А пока что последняя инстанция и надежда – суд. Он может принять любое решение, даже назначить черное белым. Но в таком случае табачники получат основания для обращения в Международный инвестиционный арбитраж: он подтвердит незаконность решения АМКУ и обяжет государство Украина компенсировать потери международным табачным компаниям, – утверждает издание.