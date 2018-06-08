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Международный день домохозяйки: как уберечь себя от эмоционального выгорания

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Они работают круглосуточно без выходных, им не платят зарплату и они ничего не требуют от государства. 8 июня в мире отмечают международный день домохозяек и хозяйственников.

Пока этот праздник не является официальным, хотя ежегодно ряды сотрудников пополняются не только женщинами, но и мужчинами.

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Общественная активистка Елена Шевченко работает с людьми, чьи гендерные права нарушают. Она часто слышала жалобы от женщин, что их выбор презирают и не понимают.

"Карьера в обществе считается более статусной, чем домашняя работа и не ценится",
– сказала Елена Шевченко

Как свидетельствуют исследования, проведенные в США, домохозяйки тратят на домашние дела 94 часа в неделю. Это 13 часовой рабочий день. Хотя нанятым домработникам за подобную работу в США платят около 10 тысяч долларов. В Украине – от 10 до 30 000 гривен в месяц

По словам психологов домохозяйки более уязвимы к эмоциональному выгоранию, чем карьеристки. И дают советы, которые под силу каждой украинской семье:

  • Важно отдыхать. Хотя бы 12 часов в неделю и этот отдых должен быть заранее запланированным, чтобы человек мог полностью посвятить время себе.
  • Вторая половинка должна понимать, что поддержка в браке - это взаимовыгодная ситуация, ведь мужчине нужна радостная жена, а детям - спокойная мама.
  • С "токсичными" родственниками и друзьями, которые пренебрежительно относятся к вашему выбору, лучше совсем не общаться.
Автор: Леся Выговская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Советы
Источник: 24 Канал
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