Международный день домохозяйки: как уберечь себя от эмоционального выгорания

Они работают круглосуточно без выходных, им не платят зарплату и они ничего не требуют от государства. 8 июня в мире отмечают международный день домохозяек и хозяйственников.

Пока этот праздник не является официальным, хотя ежегодно ряды сотрудников пополняются не только женщинами, но и мужчинами.

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Общественная активистка Елена Шевченко работает с людьми, чьи гендерные права нарушают. Она часто слышала жалобы от женщин, что их выбор презирают и не понимают.

"Карьера в обществе считается более статусной, чем домашняя работа и не ценится",

– сказала Елена Шевченко

Как свидетельствуют исследования, проведенные в США, домохозяйки тратят на домашние дела 94 часа в неделю. Это 13 часовой рабочий день. Хотя нанятым домработникам за подобную работу в США платят около 10 тысяч долларов. В Украине – от 10 до 30 000 гривен в месяц

По словам психологов домохозяйки более уязвимы к эмоциональному выгоранию, чем карьеристки. И дают советы, которые под силу каждой украинской семье: