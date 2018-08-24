Международный фестиваль и "спасибо" защитникам: как в Украине празднуют День Независимости

24 августа Украина празднует День Независимости, в Киеве прошел парад, во Львове фестивали, а в Харькове сыграл военный оркестр.

Об этом в прямом эфире рассказали корреспондентки 24 канала.

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Для львовян День Независимости стал осознанием того, какую страну они хотят, и какая обязательно будет. Сегодня здесь на площади Рынок продолжается международный фестиваль "Етновир" и фестиваль Сергея Параджанова.

С самого утра Академия сухопутных войск открыла свои двери для всех желающих. Там будут показывать бронетанковое и стрелковое оружие, а также рассказывать о Вооруженных силах Украины. Вечером на фасаде Ратуши будет видеомапинг.

В Харькове на площади Конституции состоялись торжества: богослужение, возложение цветов, сыграл военный оркестр и выразили благодарность ветеранам Операции Объединенных Сил. Позже возле памятника Тарасу Шевченко собираются читать стихи. Это историческое место, потому что на этом месте был харьковский Евромайдан.

Также неравнодушные люди просто шли в военный госпиталь, чтобы сказать "спасибо" защитникам.

Вчера по городу прошлось шествие из 2 тысяч человек в вышиванках. Сами же харьковчане поняли, что такое День Независимости, когда над свободой Украины нависла угроза.