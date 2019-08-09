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      Международный Фестиваль Украинского Танца и Культуры приглашает на грандиозный праздник

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      Международный Фестиваль Украинского Танца и Культуры
      Международный Фестиваль Украинского Танца и Культуры

      Каждая страна имеет свои особенности, обычаи и традиции, свою культуру и конечно же – танцевальные движения, присущие только ей.

      Украинский народ издавна славился разнообразием своей культуры. Наш фольклор – неисчерпаемый, наши традиции – неповторимы, а танец восхищает с каждым движением.

      Важным аспектом развития и популяризации украинского танца, безусловно, является его демонстрация не только в Украине, но и на международной арене. Именно этим и занимается наша диаспора по всему миру, которая, среди прочего, приложила немало усилий и средств для помощи Украине в самое тяжелое время ее борьбы за настоящую независимость.

      Так, уже 10 и 11 августа во Львове состоится Международный Фестиваль Украинского Танца и Культуры (International Ukrainian Dance & Culture Festival), участниками которого являются ансамбли украинского народного танца со всех уголков мира. В частности, на событии будут представлены коллективы из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании.

      Долг каждого из нас – поддерживать родную культуру, лелеять и чтить ее, ведь именно она как нельзя лучше демонстрирует нашу национальную идентичность. Все гости праздника смогут открыть для себя немало интересного, насладиться сполна родной культурой и незабываемо провести время в кругу семьи или друзей.

      Главной целью фестиваля является презентация всего разнообразия украинского танца, музыки и песни со всех уголков мира, где проживают украинцы. Организуют эти мероприятия сообщество Ukrainian Dance World и Львовское областное отделение Украинского фонда культуры при поддержке Украинского культурного фонда.

      "Наши братья и сестры во всем мире являются такими же украинцами, как мы, что живем на материнской земле. Наша открытость для всех, для кого Украина является дорогой как Родина, поможет объединить украинцев всего мира в одну большую нацию. Украинская культура и искусство являются теми универсальными средствами добровольного единения разных поколений наших земляков во всех уголках земного шара", – говорят организаторы действа.

      Народное творчество Украины – одно из самых ярких во всем мире и танцы занимают в нем одно из важнейших мест. Как и любой другой народный танец, украинский развивался на протяжении всей истории нашего народа и впитал в себя всю глубину многовекового становления самобытной украинской нации. Сегодня благодаря International Ukrainian Dance & Culture Festival каждый может познать все величие настоящего украинского танца.

      Концерты состоятся 10 августа – на площади Рынок и 11 августа – в Шевченковском гаю. Начало в 15:00.

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      Теги: Новости Украины Фестивали Новости Львова Новости культуры Украинские традиции
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