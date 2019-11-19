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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Украинцы могут жить в четыре раза богаче

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      Международный экономический форум в Киеве

      Украинцы могут жить в четыре раза богаче – заверили эксперты Международного экономического форума, который состоялся в Киеве. Для этого нужно, прежде всего, поднять уровень финансовой грамотности в стране.

      Ведь, помимо банков, сейчас существует немало более прибыльных инструментов для приумножения доходов. В частности, Украина имеет десятикратный потенциал роста по инвестициям в ценные бумаги, заверил Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp (USA):

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      Люди начинают искать и рассматривать дополнительные возможности заработка. Рынок ценных бумаг эти возможности и предоставляет. Главное, чтобы сейчас добросовестные и опытные посредники (брокеры) начинали живее развивать этот рынок и показывать инвесторам, что этот рынок сейчас надежнее и прибыльнее банковских вкладов,
      – подчеркнул Тимур Турлов.


      Тимур Турлов на Международном экономическом форуме в Киеве

      Одним из таких надежных инструментов на украинском рынке специалисты называют облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Инвестор может заработать от 14% годовых в гривне, и при этом он не будет платить 18% налога на доход. К тому же ОВГЗ на 100% гарантированы государством. Кроме того, привлечение населения на рынок ценных бумаг через покупку государственных облигаций – это фундамент для дальнейшего развития экономики страны в целом.

      Если мы создадим инфраструктуру, которая поможет покупать ценные бумаги напрямую, это позволит Минфину сократить расходы на заимствование, а людям сократить риски на специфических посредников. Все это может заложить, что еще более важно, фундамент для дальнейшего развития фондового рынка. Для того, чтобы на рынок, кроме государства, начал приходить средний и крупный бизнес,
      – заверил Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp (USA).

      Инвестировать в государственные облигации может любой. Для этого необходимо лишь выбрать надежную компанию-брокера, которая поможет купить облигации. В частности, холдинг Freedom Finance недавно прошел листинг на американской бирже Nasdaq.

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      В целом, по подсчетам специалистов, только за последние полгода количество инвестиций в ОВГЗ в гривне среди физических лиц возросло на 2 миллиарда.

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      Теги: Новости Украины finance Финансовый советник
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