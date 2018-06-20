Международный музыкальный марафон памяти Василия Слипака состоится в Киеве и Львове
С 29 июня по 1 июля в Украине пройдет II Международный музыкальный марафон памяти Василия Слипака – Героя Украины, певца, волонтера, добровольца и воина.
Стартует марафон, который называется W-life, из Киева 29 июня – именно в день гибели на фронте Василия Слипака. В следующие два дня эстафету памяти Героя подхватит Львов.
Читайте также: День памяти Василия Слипака: воспоминания о легендарном Мифе
29 июня в 19:00 на сцене Киевской консерватории, в Большом зале имени Героя Украины Василия Слипака, состоится премьера Jacomo Rossini – Messe PetiteSolenelle для солистов, хора в сопровождении симфонического оркестра.
Большая премьера в Украине и только одно исполнение в Киеве состоится с квартетом мирового уровня французских солистов (певцы были партнерами Василия Слипака на оперных сценах мира), лучшим симфоническим оркестром и лучшим украинским хором.
Petite Messe Solennele – Jacomo Rossini
Исполнители:
· Перин Медоф (сопрано, Франция)
· Гоша Ковалинская (меццо-сопрано)
· Гийом Дюссо (бас, Франция)
· Пабло Вегулиа (тенор, США);
· Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла "Дударик";
· Камерный хор Gloria;
· Академический симфонический оркестр Львовской филармонии (диригeнт Владимир Сивохип).
30 июня и 1 июля Международный музыкальный марафон продолжится во Львове. 30 июня на сцене Львовской филармонии будет повторно исполнена Petite Messe Solennele – Jacomo Rossini, а 1 июля – концерт OPERA GALA, в котором к оперным звездам присоединится Николас Краузе – знаменитый дирижер из Франции. В этот вечер прозвучат избранные арии из опер и оркестровая музыка Антонина Дворжака и Яна Сибелиуса.