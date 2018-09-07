Международный союз биатлонистов отказался восстановить полное членство России

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) проголосовал против заявки Союза биатлонистов России на полное членство в организации.

Такое решение было принято на конгрессе организации в Порече (Хорватия), сообщает пресс-служба IBU.

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По результатам голосования делегатов Конгресса (20 – за, 29 – против, 2 – воздержались), Союза биатлонистов России отказано в восстановлении полноправного членства, которое он утратил в связи с масштабным допинговым скандалом. Российский союз и в дальнейшем остается в IBU на правах временного членства.

Отметим, что российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях, включая чемпионат мира и этапы Кубка мира.

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