Международный союз расследует переход троих российских биатлонисток в сборную Украины

Федерация биатлона Украины обратилась в Международный союз биатлонистов (IBU) c запросом об изменении спортивного гражданства для троих российских биатлонисток.

Россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко вскоре получат гражданство Украины и будут выступать за юношескую сборную по биатлону.

Читайте также: Российская биатлонистка рассказала, почему решила выступать за Украину

"В настоящее время IBU занимается тщательной проверкой обстоятельств этого трансфера", – подтвердили в пресс-службе IBU для "Спорт-Експресса".

Отметим, что в сборной Украины уже есть ряд российских биатлонисток: Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Мария Панфилова, Надежда Белкина. В мужской команде выступает Владимир Семаков и Александр Жирный, которые также изменили гражданство с российского на украинское.

Напомним, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что сначала россиянки должны были стать белорусскими спортсменками, однако в соседней стране у них не сложилось.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24