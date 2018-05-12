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Международный суд ООН рассмотрит причастность России к кровавому обстрелу Мариуполя в 2015 году

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Суд ООН рассмотрит причастность России к обстрелу Мариуполя в 2015 году
Суд ООН рассмотрит причастность России к обстрелу Мариуполя в 2015 году / Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины передала в Международный суд ООН материалы о причастности кадровых военных Вооруженных сил Российской Федерации к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак, пишет "Интерфакс-Украина".

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Хочу сообщить, что на сегодня эти материалы (доказательств российского присутствия на территории Украины – "24") переданы в Международный суд ООН и отправлены в 184 украинских учреждения за границей и международные организации,
– заявил глава СБУ.

Также, он добавил, что сейчас продолжается работа по сбору доказательств участия российской армии в обстреле Краматорска.

"СБУ с самого начала войны проводит активную работу по сбору доказательств российского присутствия на нашей территории, в частности пребывания кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории нашего государства", – рассказал Грицак.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала материалы расследования, которые доказывают непосредственное участие российских военных в обстрелах микрорайона "Восточный" в Мариуполе 24 января 2015 года.

Вследствие обстрелов в Мариуполе 24 января 2015 года погибли 29 граждан Украины, 92 – получили ранения, были повреждены жилые и нежилые дома, рынки.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России СБУ Аннексия Крыма ООН Обстрел Краматорска Обстрел Мариуполя Василий Грицак Суд Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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