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Международным и российским трейдерам невыгодно развитие украинского агросектора, – СМИ

61 Читати новину українською
Рапс
Рапс / ukranews.com

Мировая война за сырье добралась до Украины в тот момент, когда наше правительство стало на путь защиты внутреннего производителя и ввело ограничительные меры для вывоза сои и рапса из страны.

Отмена возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам технических культур вызвало шквал негатива и привело к настоящему противостоянию сельхозпроизводителей и переработчиков. Кто столкнул лбами вчерашних партнеров по бизнесу?

Об этом говорится в материале интернет-издания "Цензор", передают "Украинские Новости".

Главными заинтересованными сторонам конфликта оказались международные и российские трейдеры, которые вывозят украинскую сою для переработки на заводах в Европе и России. Именно им выгодна Украина в качестве поставщика дешевого сырья высокого качества, а не готовой продукции с добавленной стоимостью.

Российский агрогигант "Содружество", входящий в орбиту бизнес-интересов премьер-министра России Дмитрия Медведева, в 2016 году в Сморгоне (Беларусь) начал строительство завода по переработке сои и семян. В интервью изданию "АПК-Информ" исполнительный директор Торгового дома "Содружество" Сергей Соколовский открыто заявлял, что потребности завода в соевых бобах будут обеспечены за счет поставок из Украины. Новый завод в Сморгоне "Содружество" планирует вывозить 500 тыс. тонн украинской сои в год уже с урожая 2018 года. В очередь за украинскими соей и рапсом выстроились крупнейшие европейские заводы транснациональных корпораций ADM, Bunge, Glencore, а также другие средние и мелкие европейские переработчики.

Теги: Украина – Россия Экспорт
Источник: 24 Канал
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