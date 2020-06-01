На третьем этапе ослабления карантина в Украине возобновили межрегиональные автобусные перевозки. С 1 июня их запустили в 10 областях.

Соответствующие решение возобновить автобусные межобластные перевозки приняли областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, написал в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также Поезда на Западе Украины начнут ездить с 4 июня

В каких областях восстановили межобластные автобусные перевозки с 1 июня

Харьковской;

Полтавской;

Черкасской;

Лдесской;

Донецкой;

Луганской;

Ивано-Франковской;

Тернопольской;

Житомирской;

Хмельницкой.

Что касается других регионов, по словам Криклия, все зависит от решения областных комиссий касательно возможности ослабления карантина и возобновления рейсов.

Обратите внимание! 1 июня этих же областях возобновили работу 439 пригородных электричек. Кроме того, с вокзала Киева 1 июня отправился первый со времен карантина пассажирский поезд по направлению Киев – Константиновка.



Какие ограничения карантина сняли / Инфографика 24 каналу