Межрегиональные автобусные перевозки запустили в 10 областях: перечень
На третьем этапе ослабления карантина в Украине возобновили межрегиональные автобусные перевозки. С 1 июня их запустили в 10 областях.
Соответствующие решение возобновить автобусные межобластные перевозки приняли областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, написал в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Читайте также Поезда на Западе Украины начнут ездить с 4 июня
В каких областях восстановили межобластные автобусные перевозки с 1 июня
- Харьковской;
- Полтавской;
- Черкасской;
- Лдесской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Ивано-Франковской;
- Тернопольской;
- Житомирской;
- Хмельницкой.
Что касается других регионов, по словам Криклия, все зависит от решения областных комиссий касательно возможности ослабления карантина и возобновления рейсов.
Обратите внимание! 1 июня этих же областях возобновили работу 439 пригородных электричек. Кроме того, с вокзала Киева 1 июня отправился первый со времен карантина пассажирский поезд по направлению Киев – Константиновка.