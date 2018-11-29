"МХП" делится опытом внедрения инновационных проектов

Компания "МХП", как сторонник непрерывного развития бизнес-процессов и управленческих практик, постоянно внедряет инновационные решения в своей деятельности.

Адаптивность и способность к совершенствованию является задекларированной ценностью общей стратегии "МХП". Своими достижениями в этой сфере компания активно делится с коллегами на внутренних и международных дискуссионных площадках, параллельно выполняя миссию презентации на мировой арене Украины и ее производственного сектора как новатора и трендсеттеры.

Эволюция технологий и подходов отечественного животноводства в последние десятилетия во многом была обусловлена ​​теми усилиями и ресурсами, которые "МХП" направил на развитие инновационной составляющей своей деятельности. Как пионер внедрения передовых решений международного уровня холдинг обеспечил становление высоких стандартов для всей отрасли. Более того, многие нововведения и собственные креативные разработки компании способствовали повышению уровня знаний об успехах украинских предприятий АПК далеко за пределами нашей страны.

Это подтверждает и очевидный интерес аудитории Первой международной технологической конференции Ukrainian Israel Innovation Summit 2018 к выступлению Ксении Прожогиной, директора по персоналу и коммуникациям агрохолдинга «МХП». Стоит отметить, что данный саммит был организован при поддержке посольства Израиля, Министерства экономики и промышленности Израиля, Министерства экономического развития и торговли, Министерства образования и науки, Кабинета Министров Украины. Он собрал под одной крышей множество профессионалов. В конференции приняли участие 400 ведущих представителей украинской и израильской технологической индустрии, ключевых игроков в отраслях кибербезопасности, аграрных и финансовых технологий, венчурного капитала, IT-компаний, должностных лиц правительств и корпораций двух стран.

Вместе с Ксенией Прожогиной спикерами Ukrainian Israel Innovation Summit 2018 выступили Карин Майер Рубинштейн (главный исполнительный директор и президент Israel Advanced Technology Industries), доктор Эйтана Ласри (главный исполнительный директор Etgar Strategic Solutions and Entrepreneurship), Николай Такзи (директор Глобального инновационного центра Philip Morris International), Василий Хмельницкий (основатель UFuture Investment Group) и другие.

В целом мероприятие прошло под знаком усиления украинско-израильских деловых отношений, стратегического партнерства на уровне правительств, бизнеса и стартап-экосистем. Участники саммита поделились передовым инновационным опытом в наиболее актуальных для современного бизнеса сегментах обеспечения кибербезопасности, коммуникаций с органами государственной власти, наиболее эффективными способами инвестирования в стартапы, обсудили острые проблемы корпоративных инноваций от технологических сбоев до анализа и реагирования на ожидания сотрудников.

Примечательно, что Ксения Прожогина стала единственной представительницей прекрасного пола, которая презентовала опыт внедрения новых технологий, проектов и сотрудничества со стартапами в корпоративном секторе Украины. Говоря об точках соприкосновения, которые могут стать драйверами активных инновационных процессов, она отметила важность взаиморазвития. Ксения Прожогина акцентировала внимание на том, что первый опыт, подразумевавший создание корпоративного акселератора MHP accelerator, способствовал изменению культуры восприятия инноваций в компании.

Последовавшие за ним студенческие хакатоны, которые организует МХП, привели к появлению внутрикорпоративных хакатонов. Сегодня наиболее ярким проявлением такой работы холдинга служит образовательный проект — online-курс How to Startup. По мнению HRD МХП, только объединение усилий в данном направлении может стать крепким основанием для развития процессов генерации инноваций.ь«Если ты никуда не двигаешься и ничего не меняешь, то конкуренты это сделают вместо тебя», – отметила Ксения Прожогина.

Стоит сказать, что после окончания панельной дискуссии она внесла интригу, поделившись на своей странице в Facebook впечатлениями от конференции и анонсировав возможность «нового крутого проекта в компании», идея которого возникла во время проведения Ukrainian Israel Innovation Summit 2018.

Новые идеи и перспективные планы стали результатом саммита и для других его участников. Об этом заявила исполнительный продюсер конференции Алена Новгородская: «Верю, что наш проект стал большим шагом на пути укрепления и развития технологического и бизнес-сотрудничества между нашими странами. Это был невероятный и удивительный период подготовки, новых партнерств и знакомств, бесконечных скайпов, звонков и встреч. Верю, что сверхусилие всегда рождает сверхрезультат. И каждый член нашей большой команды доказал это своей работой».

МХП не останавливается в своей работе по совершенствованию деятельности во всех ее проявлениях и направлениях. Внешние и внутренние проекты, направленные на поддержку инноваций и их активное внедрение в производственные и управленческие практики, в настоящее время находятся в фокусе внимания компании. Это дает не только лидерство сегодня, но и уверенность в своем будущем завтра.