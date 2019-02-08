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      МХП уплатил в бюджеты разных уровней более 3 миллиардов гривен

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      Холдинг МХП
      Холдинг МХП / ukranews.com

      Агроиндустриальный холдинг МХП, который придерживается в своей деятельности принципов прозрачности и социальной ответственности, по итогам 2018 года почти на половину увеличил отчисления в бюджеты разных уровней налогов и сборов благодаря повышению эффективности.

      Также отчисления возросли и в результате расширения масштабов производственной деятельности и увеличению объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках.

      Наибольший объем налоговых поступлений в местные бюджеты в регионах присутствия холдинга обеспечил налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Платежи холдинга по НДФЛ составили 1,12 млрд грн. Это на 34% больше, чем за 2017 год.

      "МХП – один из крупнейших налогоплательщиков национального масштаба. Учитывая децентрализацию местных финансов предприятия и подразделения МХП в регионах и небольших населенных пунктах являются также бюджетообразующими крупными работодателями. Уплаченные предприятиями холдинга налоги остаются на местах и способствуют активному развитию общин, формируют фундамент финансовой независимости: местная власть получает реальный финансовый ресурс на активное развитие инфраструктуры. Кроме уплаты налогов, предприятия МХП осуществляют социальные инвестиции в развитие территорий присутствия. Так, в 2018 году МХП направил более 200 млн грн в социальные и медицинские проекты, в развитие инфраструктуры сел, поддержку локального предпринимательства, а также реконструкцию и строительство местных дорог", – отметили в компании.

      Как один из крупнейших операторов собственного земельного банка в Украине, МХП на 57% увеличил объем оплаты за землю, перечислив в местные бюджеты около 40 млн грн.

      В 2018 году заметно повысилась роль МХП в финансировании системы пенсионного обеспечения и социальной поддержки украинских пенсионеров. Суммы отчислений единого социального взноса холдинга в Пенсионный фонд Украины увеличились на 38% и составили около 854 млн грн.

      Вклад сотрудников холдинга в обороноспособность Украины составил почти 100 миллионов гривен. Из них отчисления военного сбора в прошлом году составили около 95 млн грн, что более чем на 34% превышает показатель 2017 года. Дополнительно более 4 млн грн МХП отправил на программы поддержки членов семей воинов и ветеранов АТО в рамках проектов корпоративной социальной ответственности.

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      Теги: Финансы Инвестиции Налоги Бизнес
      Источник: 24 Канал
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