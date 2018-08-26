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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Ми платимо за свинство, – Шабунін розповів, як українці фінансують бездарів та корупціонерів

Право на достоинство 443 Читати новину українською

Колись Маргарет Тетчер сказала засадничу істину: "Немає такого поняття – державні кошти, є лише кошти платників податків". Зарплати посадовцям усіх мастей платять з наших податків, а не з ефемерних державних коштів. Кожен з нас кладе в спільний національний гаманець значну частину зароблених власною працею грошей.

Давайте ж порахуємо, про яку саме суму йдеться. І, що не менш важливо, на прикладах подивимося, як потім ці гроші розподіляють політики. 

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Отже, середня зарплата в Україні – дев'ять тисяч сто сорок одна гривня. Беремо цю суму і проганяємо її через податковий калькуляторі з сайту "Ціна Держави". Виходить, 83 тисячі гривень за рік в середньому отримала держава від кожного працюючого українця. Це, до речі, більше, ніж в середнього українця залишилося на руках після сплати усіх податків і зборів.

Тепер нумо розберімося, на що саме пішли ці 83 тисячі гривень. На цьому ж податковому калькуляторі відкриваємо рахунок від держави. Власне, всі цифри ви самі бачите на екрані, не буду на цьому зупинятися. Для роботи візьмемо одну цифру, наприклад, 3 тисячі 766 гривень. У середньому приблизно стільки податків один працюючий українець за рік віддає на існування Збройних Сил України.

А тепер порівняння. В минулому році керівнику антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому заплатили понад два мільйони гривень з наших податків. Так, це саме той Холодницький, який поховав справу сина Авакова і багатьох інших ТОП-корупціонерів. Так от, для того щоб армія отримала аналогічну з одним Холодницьким суму, півтисячі українців мають працювати і сплачувати податки цілий рік. Сильно, правда?

Холодницький
Назару Холодницькому заплатили понад два мільйони гривень з наших податків

Ви думаєте, що це найбільша сума? Я вас здивую. Минулого року голові вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергію Козьякову заплатили ближче до трьох мільйонів гривень наших податків. Так от, для того щоб армія отримала аналогічну з одним Козьяковим суму, більше 700 українців мають працювати і сплачувати податки цілий рік. 

Козьяков
Сергію Козьякову заплатили майже три мільйони гривень наших податків

До речі, Козьяков нещодавно заявив, що очолювана ним комісія хоче "закрити" співбесіди з претендентами на посади суддів. Він цілком серйозно стверджує, що відкритість процедури відбору суддів – призводить до дискредитації судової системи.

Не потвори, яких вони обирають чи залишають суддями систему, виявляється, дискредитують, а те, що ми все це їх свинство бачимо. Тобто людина, яка отримала з наших податків таку захмарну зарплату, хоче приховати відбір суддів від нас – тих, хто йому на цю зарплату заробив. В приватному бізнесі власники його б драним віником з роботи погнали.

В нашому випадку Козьякова рятує лише те, що між нами, власниками, і ним, є неадекватна політична еліта, якій він прислуговує і яка за це його не виганяє. Саме в інтересах цієї політичної еліти він і хоче сховати від нас співбесіди з кандидатами в суди. В тому числі – в суди антикорупційні.

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І в мене таких прикладів – сотні: переважно це люди, які мали би очищати від корупціонерів і покидьків цілі галузі, як наприклад Холодницький та Козьяков.

Вони отримують мільйонні зарплати з грошей, які ми заробили і віддали державі податками. Так от мало того, що вони за ці гроші не дають жодного результату, часто вони роблять ще гірше: корупціонерів "відмазують", як Холодницький, або пробують протягнути на посади, як Козьяков. І платимо за все це свинство ми. Платимо чесно заробленими і сплаченими податками.

Я наполегливо вас прошу порахувати, скільки податків віддали державі конкретно ви і на що саме ці гроші пустила наша неадекватна політична еліта. Це можна буквально в два кліки зробити на сайті "Ціна Держави". Це займе у вас не більше п'яти хвилин часу. Враження, емоції, а головне - важливі висновки в обмін на цей час я вам гарантую.

Автор: Виталий Шабунин
Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Видеоблоги Коррупция Налоги Право на достоинство Назар Холодницкий САП Высший совет правосудия
Источник: 24 канал
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