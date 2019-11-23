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      Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути

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      Що таке емпатія та як її розвинути / Unsplash

      Нашою природньою потребою є співпереживання, соціальна взаємодія і взаємодопомога.

      Сьогодні – про те, чому нам не допомагають, а шкодять слова, які мали б підтримувати: "Усе буде ОК", "Не переймайся", "Усе налагодиться". Фрази на кшталт цих, які в період переживань і складнощів чуємо від близьких, рідних і колег, замість відчуття полегшення й підтримки, викликають ще більше роздратування й засмучення. Це тому, що в цей час ми найбільше потребуємо усвідомлення, що інший розуміє наші переживання, йому не байдуже, він готовий допомогти.

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      Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності

      За визначенням Wikipedia, емпатія (англ. empathy від грец. patho – співпереживання) – це розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Значення емпатії: хто уважно слухає, той може зрозуміти, що думає та відчуває інший. Це з'єднує людей.

      Вирішальним у дослідженні емпатії і визначенні важливості розвитку емпатії як навички стали найновіші відкриття науки, згідно з якими людська істота має соціальну природу. Ми не просто homo sapiens, ми – homo empathicus. Нашою природною потребою є співпереживання, соціальна взаємодія і взаємодопомога.

      У 2000-х нейробіологи виявили взаємодію конкретних мозкових схем, які відповідають за здатність людини емпатувати. Якщо частини мозку, які визначають цю здатність, пошкодити чи тимчасово заблокувати, ми втрачаємо здатність розуміти, що відчувають інші люди, і не можемо співпереживати.

      Франс де Вааль, професор поведінки приматів кафедри психології Університету Еморі в місті Атланта, США, директор центру Living Links Center в Національному центрі дослідження приматів Йеркеса (Yerkes National Primate Research Center), у своїх дослідженнях прийшов до висновку, що Людина – це соціальна тварина, яка природньо розвинулась й еволюціонувала для піклування й догляду одна за одною.

      Психологи виявили, що близькі (сімейні) стосунки в перші два роки життя готують (спрямовують) нас до емпатії.

      Емпатія закладена від народження і здатність емпатувати формується найсильніше в ранньому дитинстві, проте розвивати цю навичку ми можемо протягом усього життя.

      Емпатію можна тренувати

      Проявити емпатію – це буквально пережити почуття іншої людини. Це здатність людини розуміти почуття іншого не просто для розуміння, а з тим, щоб діяти відповідно до цього усвідомлення. Це визначення і є тим, що відрізняє емпатію від доброти чи жалю.

      Емпатія – це не про те, щоб поставитись до іншого так, як ми би хотіли, щоб він поставився до нас, тому що ми не знаємо, як би той інший хотів, щоб ми до нього поставились. Емпатія – це спробувати зрозуміти й виявити, що потрібно саме тій людині, без огляду на власні смаки, уподобання, очікування.

      Дослідження соціології і психології виявляють, що через усвідомлене тренування емпатії ми можемо розвинути цю навичку до рівня "звичної поведінки".

      Важливі тези для розвитку емпатії:

      1. Емпатія не потребує особливих умов чи ставлення до людини (симпатії тощо). Емпатія – про того, хто її потребує в конкретний момент, без прив'язки до вашого особистого ставлення до цієї людини.

      2. Для практики емпатії важливо вчитись не ототожнювати себе з людиною, яка потребує допомоги, й усвідомлювати, що це переживання іншої людини. Варто бути поруч, а не розчинитись в іншій людині. Ви – це ви, вона – це вона.

      Автор: Наталія Кадя
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Публикации Психология семьи Психология
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