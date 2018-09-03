"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів

30 серпня відгримів довгоочікуваний концерт американського рок-гурту Imagine Dragons у Києві. Декілька тисяч палких шанувальників зібрались о 20 годині НСК "Олімпійський", щоб разом виконати найвідоміші хіти музикантів. Виступ, який вразив своєю помпезністю та організованістю, залишив глибокий слід у серці кожного меломана.

Зазвичай, перед приїздом улюбленого гурту, а особливо – в Україну, кожен прихильник починає вкотре переслухувати пісні, щоб разом з іншими глядачами концерту в унісон співати найкращі треки. Але ситуація з Imagine Dragons дещо інша, – кожен українець бодай раз та й чув пісню "драконів" і вже ніколи її не забуде.

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Пунктуальний розігрів

Перше, що вразило на концерті Imagine Dragons – це початок заходу рівно о 20:00 год. Якщо ви раніше коли-небудь бували на концертах українських гуртів чи окремих артистів, то мали би помітити, що виступи ніколи не починались вчасно. Затримка у годину-дві, а то й більше, вже вважається нормою в українських реаліях. Тут же – концертна програмала почалась абсолютно вчасно.



The Vaccines на розігріві в Imagine Dragons

Але щоб підігріти інтерес глядачів до грандіозного музичного виступу, на сцену спочатку вийшла британська група The Vaccines. Якщо американські "дракони" запалюють публіку з перших секунд своїми гучними хітами та глибоким текстом, то британці наповнили весь стадіон нотками романтики в дусі справжнього інді-гурту. 40 хвилин виступу харизматичних музикантів і публіка меланхолійно поринула в атмосферу прийдешнього "відриву".

На хвилях "Radioactive"

Після розігріву і близько 30-ти хвилин очікування під класичну музику, яка чомусь дуже тішила глядачів концерту й мене зокрема, сцена тріумфально затихла і поринула в темряву. Стало зрозуміло, чого варто очікувати в цю мить. Екрани запалали яскравими кадрами, на балконі сцени почали грати на барабанах всі учасники Imagine Dragons. Наростання інтриги і знову раптове затишшя на сцені просто змусили битись серця кількох тисяч фанатів у кілька разів швидше.

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І ось, раптовий і феномальний початок найгучнішого хіта гурту "Radioactive" 2012 року, – лише на YouTube кількість переглядів відеокліпу сягає майже мільярд прослуховувань. Захоплення і крик глядачів неможливо передати словами. Весь зал став одним цілим, поринувши у хвилі "Radioactive".

Дивіться відео першої пісні Imagine Dragons "Radioactive" на концерті в Києві:

Український прапор та зізнання про депресію

Кілька моментів під час шоу-програми Imagine Dragons особливо запам'ятались українцям. Композиція "It's Time" почалась як і всі попередні, – із запального танцю та яскравого відеошоу, але на підняття українського прапору ніхто не очікував. Принаймі в ту ж мить. Звернувшись до Києва, соліст гурту Ден Рейнольдс попросив у глядачів першої фан-зони взяти синьо-жовтий стяг. Накинувши прапор на оголені плечі, фронтмен виконав популярний хіт, перші рядки якого дуже символічно перекладаються як "Прийшов час починати, чи не так?".



Ден Рейнольдс з українським прапором



Ден Рейнольдс з українським прапором виконує пісню "It's Time"

Соліст американського гурту також поділився, що його група вперше побувала в Києві і залишилась неймовірно задоволеною прогулянкою історичними місцями столиці. Ден зізнався, що протягом довгого часу у нього була депресія і хвороба Бехтєрєва, однак йому вдалось побороти труднощі. В палкій промові він закликав усіх слухачів не ставати слабкими і не боятись самих себе.

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"Цієї ночі хочу сказати одну річ. У нашій культурі, у нашому суспільстві спостерігається клеймування, що б’є по нашій юності, навіть вбиває нашу юність. Під час спілкування з терапевтами нам слід говорити відкрито та чесно про депресію та тривогу. Багато років тому мені поставили діагноз "депресія", але це не та річ, якої варто соромитися. Це не те, що мене робить слабким, це не те, що мене робить розбитим. Впевнений, тут є багато людей, які також страждають від депресії та тривоги. Знайте, я – з вами, я люблю вас. Все буде добре, тримайтеся. Вас не зламано, ваше життя завжди є вартим того, щоб жити. Ніколи не забирайте своє життя від нас. Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас", – промовив лідер Imagine Dragons, виконавши після цього пісню "Demons".

Дивіться відео звернення Дена Рейнольдса до прихильників:

Конфеті, повітряні кульки і сльози глядачів

Під час виконання найвідоміших треків гурту, а особливо – після щирих звернень Дена, мимоволі на очах бриніли сльози. Справжні сльози щастя. Тому що дуже проникливе, глибоке та чуттєве виконання пісень, неймовірна енергетика залу, розуміння того, що нарешті в Україну починають приїжджати зірки світового рівня, дивовижне концерт-шоу з конфеті, кульками і змістовними відеокадрами на великих екранах – все і справді викликало божевільне відчуття щастя та умиротворення.

Допис, поширений Ulyana Korytska (@korycia) 2 Вер 2018 р. о 5:59 PDT

Космос з ліхтариків на гаджетах, який заполонив всі фан-зони і сектори стадіону додавав ще більше магії концерту. А вихід майже повного місяця над сценою "драконів" завершив неймовірний колаж вражень під виконання ліричних хітів. І незважаючи на англомовний гурт, промови якого розуміли не всі українські слухачі, все ж не може тішити той факт, що українська аудиторія хоче відвідувати такі концерти. Консервативні пари, юні підлітки і навіть літні люди – категорії різних людей і соціального класу були присутні на концерті Imagine Dragons.

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Тому впевнено можна сказати, що виступ американських музикантів, – це найкраще, що могло трапитись з українськими меломанами цього літа.

Фото: Юрій Грязнов і Уляна Корицька