Michael Kors показал бешеный ритм Нью-Йорка в новой рекламной кампании: фото

Новая рекламная кампания бренда Michael Kors имеет целью передать чувства ритма жизни в бурном и людном Нью-Йорке. Австралийский фотограф Лахлан Бэйли следит за румынской моделью Андреа Дьякон, когда девушка пьет кофе на открытой террасе в кафе, гуляет с роскошными собаками или спешит по делам в большом городе.

Об этом пишет издание Vogue. Читайте также: Аутсайдеры среди мертвых бабочек: Gucci в очередной раз презентовал яркий кампейн: фотообзор Я хотел, чтобы кампания вызвала чувство ритма жизни в Нью-Йорке и показала вполне обыденные вещи, которые люди делают среди энергии и красоты города. Лахлан передает замечательную естественность и непосредственность, мы сделали правильный выбор для того, чтобы рассказать эту историю,

– рассказал о новой кампании дизайнер Майкл Корс.

Michael Kors осень-зима 2018/19

Michael Kors осень-зима 2018/19

Michael Kors осень-зима 2018/19