Michael Kors показал бешеный ритм Нью-Йорка в новой рекламной кампании: фото
Новая рекламная кампания бренда Michael Kors имеет целью передать чувства ритма жизни в бурном и людном Нью-Йорке. Австралийский фотограф Лахлан Бэйли следит за румынской моделью Андреа Дьякон, когда девушка пьет кофе на открытой террасе в кафе, гуляет с роскошными собаками или спешит по делам в большом городе.
Об этом пишет издание Vogue.
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Я хотел, чтобы кампания вызвала чувство ритма жизни в Нью-Йорке и показала вполне обыденные вещи, которые люди делают среди энергии и красоты города. Лахлан передает замечательную естественность и непосредственность, мы сделали правильный выбор для того, чтобы рассказать эту историю,
– рассказал о новой кампании дизайнер Майкл Корс.
Michael Kors осень-зима 2018/19
Michael Kors осень-зима 2018/19
Michael Kors осень-зима 2018/19