Microsoft "банит" пользователей за скриншоты из откровенной игры Metropolis

Игра Metropolis: Lux Obscura уже давно доступна на разных платформах, в частности на Xbox One. Это интересная смесь интерактивного комикса в достаточно нуарном исполнении и простых головоломок типа "три в ряд". Однако эта игра стала неожиданным хитом за счет откровенно странной политики Microsoft.

Об этом сообщает Tehnot.

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В самой игре есть довольно откровенные изображения, которые вполне тянут на 18+. Однако игру свободно продают консоли за 7,99 долларов (около 180 гривен). Но проблема в том, что, если вы сделаете скриншот из игры или запишете видео, ваш аккаунт Xbox Live заблокируют.



Скриншот из игры Metropolis: Lux Obscura

Причина этому достаточно проста – искусственный интеллект от Microsoft расценит это как "контент порнографического содержания". Вам даже не стоит публиковать материалы, достаточно факта их записи.

Стоит отметить, что компания до сих пор не отреагировала на ситуацию, а ранее даже не разместила предупреждений, чтобы не возникало подобных конфузов.