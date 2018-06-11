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Microsoft готовит к выходу новые игровые консоли, – глава Xbox

31 Читати новину українською
Xbox One X
Xbox One X / overclockers

Глава бренда Xbox Фил Спенсер сообщил, что корпорация активно работает над разработкой новых игровых устройств. Microsoft обещает, что игровая консоль Xbox One не станет последней моделью компании, даже несмотря на то, что руководители крупных издательств пророчат "смерть" приставкам.

Об этом сообщает 4pda.

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Анонс состоялся под занавес конференции Е3 2018, которая началась в субботу, 9 июня, перед трейлером игры Cyberpunk 2077. Рассказав о планах фирмы на стриминг и создание геймерского искусственного интеллекта, Спенсер объявил, что сейчас Microsoft активно разрабатывает архитектуру следующих консолей.

К сожалению, ничего конкретнее Спенсер не сообщил, оставив большой простор для спекуляций и предположений. Ждет ли нас принципиально новая приставка? Или же речь об очередной улучшенной версии Xbox One, подобно One X? Пока неизвестно, впрочем, это не помешало залу отреагировать на анонс ливнем аплодисментов.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты Microsoft Игры
Источник: 24 Канал
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