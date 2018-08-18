Microsoft научила бота писать стихи

В последнее время нейросети научились довольно неплохо общаться с живыми людьми. Поэтому машиной, которая умеет вести обдуманные беседы, уже никого не удивишь, но специалисты из исследовательского подразделения Microsoft Research в Пекине научили своего чат-бота писать стихи, опираясь на несколько продемонстрированных изображений.

Об этом сообщает Hi-News.

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Бот-поэт получил название Xiaoice и уже достаточно давно используется в китайском сервисе микроблогов Weibo. Если раньше бот мог вести диалог и распознавать изображения (а недавно и вовсе научился отвечать практически без задержек), то теперь Microsoft научила его интерпретировать увиденное и лучшим вариантом для этого оказалась, как ни странно, поэзия.

Для реализации идеи внутри Xiaoice была создана нейросеть, состоящий из двух частей: первая распознает изображения и объекты, расположенные на нем, впоследствии генерируя стихотворение. А вторая же выступает как критик. Если второй части стихотворение нравится, то она выводит финальный результат. Если же нет, она заставляет первую "подумать еще" и представить другой вариант. Так происходит до тех пор, пока вариант стихотворения не устроит "критика".



Алгоритм работы чат-бота Xiaoice

На данный момент по словам очевидцев чат-бот достаточно хорошо справляется со стихосложением. Сейчас в Xiaoice больше 200 миллионов пользователей из азиатского региона. И при всех преимуществах чат-бота у него один "недостаток": пока Xiaoice работает только на китайском языке и не ясно, выйдет ли бот-поэт за пределы азиатского региона.

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