Microsoft "даст новую жизнь" популярным играм 1990 годов

В разгар презентации Microsoft на E3 2018 компания показала первый тизер продолжения знаменитых боевиков начала 1990 годов. Также корпорация не забыла и о любителях ретро, которые до сих пор с трепетом в душе вспоминают времена Dendy и Sega. Специально для них приготовили анонс продолжения культовой игры Battletoads.

Об этом сообщает 4pda.

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Это будет не ремейк давно забытой игры, а совершенно новое приключение с кооперативом на троих человек. К сожалению, дебютный ролик красочным не назовешь: показали только логотип, знакомый еще с NES ховербайк и стену. А также объявили, что релиз стоит ждать в 2019 году и не раньше. Словом, не трейлер, а презентация, но этого хватило, чтобы взбудоражить игроков-ветеранов.

Ненавистники 3D-графики, кстати, могут не волноваться: обещают 2,5 D-картинку, как в оригинале. С той лишь разницей, что разрешение в новой игре будет вплоть до 4K. Стоит отметить, что занимается Battletoads не легендарная студия Rare, а инди-команда Dlala Studios, которой особо нечем похвастаться.

Презентация культовой игры Battletoads – смотрите видео

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