Microsoft прекратит поддержку пользователей Windows 7 и Windows 8
Microsoft сообщила, что прекратит с июля 2018 года предоставлять решения и ответы на вопросы относительно устаревших программных и аппаратных продуктов, которые пользователи публикуют на форумах компании.
Об этом сообщает Securitylab.
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Программные продукты, для которых сотрудники Microsoft больше не будут предоставлять техническую поддержку, включают Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 и Office 2013.
Компания также закроет тему обсуждения медиаплеера Zune и фитнес-трекера Microsoft Band, которые теперь будут доступны только для чтения. Кроме этого, Microsoft больше не будет отвечать на вопросы о планшетах Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT и Surface 2.
Не будет никаких активных осмотров, мониторинга или ответов на вопросы. Форумы, как и раньше, будут модерироваться сотрудниками Microsoft для того, чтобы пользователи могли общаться в безопасной и позитивной обстановке,
– говорится в заявлении Microsoft.
Стоит отметить, что американская корпорация также перестанет принимать участие в обсуждении темы "Форум мобильных устройств", однако продолжит оказывать поддержку в теме "Другие мобильные устройства Windows".
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