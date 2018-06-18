Microsoft прекратит поддержку пользователей Windows 7 и Windows 8

Microsoft сообщила, что прекратит с июля 2018 года предоставлять решения и ответы на вопросы относительно устаревших программных и аппаратных продуктов, которые пользователи публикуют на форумах компании.

Об этом сообщает Securitylab.

Читайте также: Как будет выглядеть обновленная версия Microsoft Office: появился видео-утечка

Программные продукты, для которых сотрудники Microsoft больше не будут предоставлять техническую поддержку, включают Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 и Office 2013.

Компания также закроет тему обсуждения медиаплеера Zune и фитнес-трекера Microsoft Band, которые теперь будут доступны только для чтения. Кроме этого, Microsoft больше не будет отвечать на вопросы о планшетах Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT и Surface 2.

Не будет никаких активных осмотров, мониторинга или ответов на вопросы. Форумы, как и раньше, будут модерироваться сотрудниками Microsoft для того, чтобы пользователи могли общаться в безопасной и позитивной обстановке,

– говорится в заявлении Microsoft.

Стоит отметить, что американская корпорация также перестанет принимать участие в обсуждении темы "Форум мобильных устройств", однако продолжит оказывать поддержку в теме "Другие мобильные устройства Windows".

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.