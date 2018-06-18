22:46
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Microsoft прекратит поддержку пользователей Windows 7 и Windows 8

85 Читати новину українською
Microsoft прекратит поддержку пользователей Windows 7 и Windows 8
Microsoft прекратит поддержку пользователей Windows 7 и Windows 8 / Фото из открытых источников

Microsoft сообщила, что прекратит с июля 2018 года предоставлять решения и ответы на вопросы относительно устаревших программных и аппаратных продуктов, которые пользователи публикуют на форумах компании.

Об этом сообщает Securitylab.

Читайте также: Как будет выглядеть обновленная версия Microsoft Office: появился видео-утечка

Программные продукты, для которых сотрудники Microsoft больше не будут предоставлять техническую поддержку, включают Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 и Office 2013.

Компания также закроет тему обсуждения медиаплеера Zune и фитнес-трекера Microsoft Band, которые теперь будут доступны только для чтения. Кроме этого, Microsoft больше не будет отвечать на вопросы о планшетах Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT и Surface 2.

Не будет никаких активных осмотров, мониторинга или ответов на вопросы. Форумы, как и раньше, будут модерироваться сотрудниками Microsoft для того, чтобы пользователи могли общаться в безопасной и позитивной обстановке,
– говорится в заявлении Microsoft.

Стоит отметить, что американская корпорация также перестанет принимать участие в обсуждении темы "Форум мобильных устройств", однако продолжит оказывать поддержку в теме "Другие мобильные устройства Windows".

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Интернет Windows 8 Microsoft
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
сегодня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 467
Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 20:45 Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
220
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
сегодня, 17:52 Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
292
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 20:01 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 113
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук