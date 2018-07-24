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Microsoft работает сразу над двумя проектами Scarlett: в чем их уникальность

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Microsoft создаст уникальную Xbox для облачного гейминга
Microsoft создаст уникальную Xbox для облачного гейминга / Фото из открытых источников

В сети появилась интересная информация о планах Microsoft на следующее поколение консолей. СМИ сообщает, что Microsoft работает сразу над двумя проектами с кодовым названием Scarlett.

Об этом сообщает портал Thurrott.

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Стоит отметить, что речь идет не о стандартной градации "приставка Х" и "приставка Х, но мощнее", а о двух устройства с различным назначением. Первое будет ожидаемым продолжением семейства Xbox – традиционная консоль для любителей мощного железа, которую они предпочитают держать у себя под рукой. Второй девайс, наоборот, рассчитан на тех пользователей, которые нацелены на облачный гейминг. Специально для него компания запустит собственную платформу потоковой трансляции игр.

По словам журналистов, Scarlett Cloud – стриминговий сервис, который Microsoft представила на закрытом собрании еще в 2013 году, но теперь компания наконец доказала технологии до ума. Вторая консоль будет не очень продуктивной, однако это компенсируется доступом к удаленным серверам корпорации. За счет снижения мощностей, предполагает специалист, получится значительно урезать стоимость по сравнению с обычными приставками следующего поколения. Впрочем, корпорация все равно останется в выигрыше, ведь пользователям придется платить за подписку.

Microsoft, судя по всему, нашла способ решить проблему с задержкой сигнала. Компания, в которой есть дата-центры по всему миру, может распределить нагрузку и обеспечить повсеместную трансляцию.

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Кроме того, часть игры будет обрабатываться локально, часть – на удаленных серверах, что положительно скажется на производительности. Это также означает, что потенциально доступ к "виртуальному Xbox" можно будет получить с любого устройства. Журналисты предполагают, что обе новинки увидят свет уже в 2020 году.

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Теги: Техно Игры Гаджеты Microsoft Xbox
Источник: 24 Канал
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