Microsoft удалила приложение Groove Music из магазинов Android и iOS

Сегодня, 1 июня, приложение сервиса Groove Music от Microsoft исчезло из официальных магазинов Android и iOS, а у тех, кто уже имеет установленное приложение, оно перестанет работать с 1 декабря этого года.

Об этом говорится на официальном сайте Microsoft.

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Американская компания призвала пользователей перенести свои плейлисты в Spotify. Также Microsoft заверила, что музыкальные файлы, которые были загружены ранее, будут доступны на OneDrive.



Microsoft прекращает работу сервиса Groove Music

Ваши личные музыкальные файлы, как и ранее, будут доступны на OneDrive. Вы можете получить доступ к OneDrive онлайн или через приложение на любом поддерживаемом устройстве,

– говорится в официальном заявлении Microsoft.

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