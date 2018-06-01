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Microsoft удалила приложение Groove Music из магазинов Android и iOS

19 Читати новину українською
Microsoft удалила приложение Groove Music из магазинов Android и iOS
Microsoft удалила приложение Groove Music из магазинов Android и iOS / Фото из открытых источников

Сегодня, 1 июня, приложение сервиса Groove Music от Microsoft исчезло из официальных магазинов Android и iOS, а у тех, кто уже имеет установленное приложение, оно перестанет работать с 1 декабря этого года.

Об этом говорится на официальном сайте Microsoft.

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Американская компания призвала пользователей перенести свои плейлисты в Spotify. Также Microsoft заверила, что музыкальные файлы, которые были загружены ранее, будут доступны на OneDrive.

Microsoft припиняє роботу сервісу Groove Music
Microsoft прекращает работу сервиса Groove Music

Ваши личные музыкальные файлы, как и ранее, будут доступны на OneDrive. Вы можете получить доступ к OneDrive онлайн или через приложение на любом поддерживаемом устройстве,
– говорится в официальном заявлении Microsoft.

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Теги: Техно Музыка Интернет Microsoft Приложения Android
Источник: 24 Канал
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