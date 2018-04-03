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Microsoft запустила онлайн-курсы для разработчиков ИИ и программного обеспечения

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Microsoft запустила онлайн-курсы
Microsoft запустила онлайн-курсы / Фото из открытых источников

Компания Microsoft запустила два новых курса своей образовательной онлайн-программы для разработчиков. Первый курс – по разработке программного обеспечения для начинающих, второй предназначен для тех, кто хочет расширить знания в области машинного обучения.

Об этом сообщает TechCrunch.

Профессиональная программа Microsoft по изучению искусственного интеллекта доступна бесплатно, но при желании вы можете заплатить и получить сертификат о прохождении соответствующего курса обучения. Каждый курс длится три месяца и стартует в начале квартала. Компания частично фокусируется на Azure и Microsoft Cognitive Services. В целом же курс не требует использования какой-то конкретной операционной системы.

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Вся программа состоит из 10 курсов на различные темы, начиная со "Вступления в искусственный интеллект" и заканчивая "Этикой разработчиков искусственного интеллекта". Есть множество практических задач с тренировочными моделями. На прохождение большинства курсов уйдет от 8 до 16 часов.

Также Microsoft запустила похожую программу и для начинающих разработчиков программного обеспечения. Она состоит из 13 курсов и касается основ разработки программного обеспечения, а также фокусируется на Python и JavaScript. Курс не только обучает этим языкам программирования, но и рассматривает базовые вещи вроде структур данных и использования GitHub и других инструментов для профессионального написания кода.

Теги: Техно Интернет Microsoft Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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