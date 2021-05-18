В Министерстве иностранных дел рассказали, что Консульство Украины взаимодействует с жандармерией провинции Анталия и находится на связи с братом кривошеи.

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Спасательное спецподразделение обнаружило палатку гражданки. Поисковая операция продолжается, осуществляется анализ использования сотовой связи. Украинские консулы держат это дело на особом контроле,

– говорится в сообщении.

Вернуться в Украину пропавшая путешественница должна была еще 10 мая, однако со 2 мая она перестала выходить на связь.

Детали об исчезновении кривошеи

Яна Кривошея улетела в Турцию, не уведомив об этом никого из своих близких. Кроме того, путешественница собирала информацию о восхождении на одну из вершин Анталии.

Еще 2 мая женщина, находясь в горах, отправила маме сообщение – поздравила с Пасхой. Больше Кривошея на связь не выходила. В то же время еще 4 – 5 мая ее телефон был включен.

На вершине горы нашли палатку Кривошеи. Однако 2 рюкзаков путешественницы не было.

Брат Кривошеи отправился на ее поиски еще 10 мая. По словам мужчины, сейчас есть 3 версии исчезновения путешественницы: