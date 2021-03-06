Консульство Словакии в Харькове разрисовали после скандальной шутки премьера Игоря Матовича. На это уже отреагировал глава тамошнего МИД Иван Корчак.

Заметим, что словацкий премьер ранее пошутил, что договорился с Россией о поставках "Спутника V" в обмен на Закарпатье.

Ранее Пусть обменяет несколько регионов Словакии, – Кулеба ответил на шутку словацкого премьера

Скандал из-за некорректного высказывания политика набрал обороты. На фасаде почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись "Меняем Словакию на Крым".

Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней. Мы должны взвесить, как мы их используем,

– отреагировал на это Корчок.

Дипломат добавил, что ранее уже извинился перед главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Ведь такие заявления, даже если сказанные в шутку, недопустимы.

Обратите внимание! Сам Матович также уже извинился перед Украиной. Он отметил, что позиция Словакии по территориальной целостности Украины была и будет четкой.

Почему возник скандал: коротко