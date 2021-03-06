"Меняем Словакию на Крым": МИД страны отреагировало на граффити в Харькове
Консульство Словакии в Харькове разрисовали после скандальной шутки премьера Игоря Матовича. На это уже отреагировал глава тамошнего МИД Иван Корчак.
Источник:Denik N
Заметим, что словацкий премьер ранее пошутил, что договорился с Россией о поставках "Спутника V" в обмен на Закарпатье.
Ранее Пусть обменяет несколько регионов Словакии, – Кулеба ответил на шутку словацкого премьера
Скандал из-за некорректного высказывания политика набрал обороты. На фасаде почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись "Меняем Словакию на Крым".
Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней. Мы должны взвесить, как мы их используем,
– отреагировал на это Корчок.
Дипломат добавил, что ранее уже извинился перед главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Ведь такие заявления, даже если сказанные в шутку, недопустимы.
Почему возник скандал: коротко
- Словацкий премьер договорился с Кремлем о поставках российской вакцины "Спутник V". Когда журналисты спросили, что за это он пообещал России, тот ответил: "Закарпатскую Украину".
- После этого политик заверил, что на самом деле ничего не обещал, потому что "Россия ничего не хотела". И добавил, что не понимает, почему о договоренности с Кремлем все думают как о предательстве.
- К слову, на фоне этих договоренностей в Словакии возник политический кризис. Несколько партий пообещали выйти из коалиции – они раскритиковали поставки "Спутника V".
- В ответ Россия заявила, что готова отменить соответствующий контракт. Мол, не применять санкций из-за того, что их препарат "настолько ненавидят в стране".
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