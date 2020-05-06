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      МИД поддержит украинский бизнес через Совет экспортеров и инвесторов: детали

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      Кулеба розповів про підтримку бізнесу
      Кулеба розповів про підтримку бізнесу / Пресслужба Кабміну

      Министерство иностранных дел планирует помочь украинскому бизнесу во время мирового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Сейчас ведомство работает над перезагрузкой органа при МИД – Совета экспортеров и инвесторов.

      Глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, что политическая поддержка бизнеса существует в разных странах мира.

      Между тем Как правительство поддержит малый бизнес на период кризиса: план Минэкономики

      По словам Кулебы, в полномочиях Министерства иностранных дел есть два вектора помощи украинскому бизнесу:

      • помощь украинским экспортерам продвигать их товары на внешние рынки, зарабатывать там деньги и возвращать обратно;
      • привлекать инвестиции из-за рубежа в Украину.

      О Совете экспортеров и инвесторов

      Сейчас в ведомстве работают над Советом экспортеров и инвесторов.

      Мы сделаем несколько новаций. Например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел за границу для того, чтобы заручиться политической поддержкой,
       – рассказал Кулеба.

      Политик объяснил, что если компания является членом Совета экспортеров, то ведомство будет делать объявления. "К примеру: через месяц глава МИД полетит в такую ​​страну. Кого интересует этот рынок – подавайте заявки", – добавил глава МИД.

      Министр отметил, что лоббизма конкретных компаний не будет. Будет чистая процедура, основанная на лучших стандартах международных партнеров.

      Карантин 2020: что запретили вывозить из Украины и почему – читайте в материале 24 канала.

      Что известно о кризисе из-за коронавируса в мире и Украине?Мировая экономика упадет на 3% – это крупнейшее падение за последние 40 лет. Центром нового экономического кризиса может стать Италия. Банки Уолл-Стрит оценили ситуацию так: убытки составят более 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет.

      В Украине НБУ ухудшил оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения. Нацбанк также ухудшил прогноз инфляции с 4,8% до 6% и подтвердил его на уровне 5% в 2021-2022 годы.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Бизнес Деньги Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Мировой кризис 2020 Імпорт Экспорт Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины
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