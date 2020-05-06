МИД поддержит украинский бизнес через Совет экспортеров и инвесторов: детали

Министерство иностранных дел планирует помочь украинскому бизнесу во время мирового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Сейчас ведомство работает над перезагрузкой органа при МИД – Совета экспортеров и инвесторов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, что политическая поддержка бизнеса существует в разных странах мира.

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По словам Кулебы, в полномочиях Министерства иностранных дел есть два вектора помощи украинскому бизнесу:

помощь украинским экспортерам продвигать их товары на внешние рынки, зарабатывать там деньги и возвращать обратно;

привлекать инвестиции из-за рубежа в Украину.

О Совете экспортеров и инвесторов

Сейчас в ведомстве работают над Советом экспортеров и инвесторов.

Мы сделаем несколько новаций. Например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел за границу для того, чтобы заручиться политической поддержкой,

– рассказал Кулеба.

Политик объяснил, что если компания является членом Совета экспортеров, то ведомство будет делать объявления. "К примеру: через месяц глава МИД полетит в такую ​​страну. Кого интересует этот рынок – подавайте заявки", – добавил глава МИД.

Министр отметил, что лоббизма конкретных компаний не будет. Будет чистая процедура, основанная на лучших стандартах международных партнеров.

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