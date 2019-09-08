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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      МИД призвал к новым санкциям против России из-за "выборов" в оккупированном Крыму

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      МИД Украины решительно осуждает российские "выборы" в Крыму
      МИД Украины решительно осуждает российские "выборы" в Крыму / Фото с открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения Россией "местных выборов" в оккупированном Крыму и Севастополе. МИД считает, что нарушение оккупантом норм международного права должно влечь за собой усиление экономического и политического давления.

      Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права, отмечает МИД.

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      Поэтому одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства суверенного государства Украины.

      Кроме того, министерство заявляет, что проведение псевдовыборов нарушает как Украинское законодательство, так и ряд международных нормативно-правовых актов. Отдельно:

      • Конституции и законодательства Украины;
      • Устав ООН;
      • Женевскую конвенцию;
      • Меморандум о гарантиях безопасности Украины от 1994 года;
      • резолюции Генеральной ассамблеи ООН;
      • целый ряд двусторонних соглашений между Украиной и Россией.

      МИД Украины подчеркивает, что результаты незаконного голосования являются юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

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      "Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - уверяет Министерство иностранных дел.

      Любые шаги к ослаблению санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога, в частности, безусловного возобновления работы России в ПАСЕ, лишь утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет на новые правонарушения", подчеркивает МИД.

      Что известно о "выборах" в оккупированном Крыму?
      В России 8 сентября проходят "местные выборы". Оккупационная администрация Крыма проводит голосование на российских "выборах в парламент" Севастополя и местных органов власти.

      На аннексированном полуострове открыли 180 участков и подготовили 637 тысяч бюллетеней. Прокуратура Крыма призывает жителей не идти на "выборы", а в Евросоюзе уверяют: голосование не признают, как и предыдущие "выборы" в Крыму, проведенные оккупантами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма МИД Украины
      Источник: 24 канал
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