МИД призвал к новым санкциям против России из-за "выборов" в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения Россией "местных выборов" в оккупированном Крыму и Севастополе. МИД считает, что нарушение оккупантом норм международного права должно влечь за собой усиление экономического и политического давления.

Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права, отмечает МИД.

Это стоит увидеть: Оккупанты проводят "выборы" в Севастополе: сконфузились знатно – эпические фото

Поэтому одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства суверенного государства Украины.

Кроме того, министерство заявляет, что проведение псевдовыборов нарушает как Украинское законодательство, так и ряд международных нормативно-правовых актов. Отдельно:

Конституции и законодательства Украины;

Устав ООН;

Женевскую конвенцию;

Меморандум о гарантиях безопасности Украины от 1994 года;

резолюции Генеральной ассамблеи ООН;

целый ряд двусторонних соглашений между Украиной и Россией.

МИД Украины подчеркивает, что результаты незаконного голосования являются юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Читайте также: Оккупанты проводят "очередные выборы" в аннексированном Крыму: что известно

"Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - уверяет Министерство иностранных дел.

Любые шаги к ослаблению санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога, в частности, безусловного возобновления работы России в ПАСЕ, лишь утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет на новые правонарушения", подчеркивает МИД.

Что известно о "выборах" в оккупированном Крыму?

В России 8 сентября проходят "местные выборы". Оккупационная администрация Крыма проводит голосование на российских "выборах в парламент" Севастополя и местных органов власти.



На аннексированном полуострове открыли 180 участков и подготовили 637 тысяч бюллетеней. Прокуратура Крыма призывает жителей не идти на "выборы", а в Евросоюзе уверяют: голосование не признают, как и предыдущие "выборы" в Крыму, проведенные оккупантами.