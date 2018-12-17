МИД Саудовской Аравии считает обвинения кронпринца Сенатом США вмешательством в дела Эр-Рияда

Саудовская Аравия считает принятые американскими сенаторами резолюции вмешательством в дела королевства и отвергает обвинения в ответственности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщил Саудовское агентство печати.

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Саудовская Аравия отвергает высказанную недавно Сенатом США позицию, опирается на необоснованные претензии и утверждения и представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональный и международный статус. Эр-Рияд подтверждает свою приверженность дальнейшему развитию отношений с Соединенными Штатами, однако выражает обеспокоенность по поводу таких позиций,

– говорится в заявлении МИД.

В четверг, 13 декабря, Сенат США принял две резолюции, в которых назвал кронпринца ответственным убийство саудовского журналиста Хашогги, а также потребовал от исполнительной ветви власти США прекратить поддержку военной операции Эр-Рияда в Йемене.

Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявила, что доказательство убийства Хашогги: им оказался аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранился в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.



В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.