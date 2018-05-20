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Миф о победе Гройсмана касательно крупнейшего бюджета Украины за 27 лет разрушается, – Семенуха

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Бюджет Украины (иллюстрация)
Бюджет Украины (иллюстрация) / Фото из открытых источников

Беспрецедентно большой бюджет в истории Украины – так охарактеризовал Правительство финансовый план жизни страны на 2018 год. Однако за громкими заявлениями скрыты манипулятивные цифры.

Такое мнение в своем видеоблоге "Экономика будущего" высказал народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.

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По его убеждению, совокупный бюджет страны, размером в более чем триллион гривен, стал возможным только благодаря инфляции и стремительной девальвации гривны, а увеличение доходов государства остается только на словах чиновников.

Миф о победе правительства Гройсмана в битве за якобы самый большой бюджет страны за все годы независимости разрушается, если перевести доходы в долларовый эквивалент. Так, доходная часть бюджета составляет 31 миллиард долларов, то есть Украина только приблизились к уровню доходов 2007 года. А в самом деле рекордных 47 миллиардов, которые она имела в 2012 году, еще далеко,
– отметил Семенуха.

Впрочем, как отмечает нардеп, проблема бюджета – не только в манипулятивных цифрах.

Дело в том, что в якобы рекордных доходах заложен ряд сомнительных статей. Например, от приватизации в этом году правительство планирует получить в 30 раз больше, чем за последние четыре года. Однако первые пять месяцев года показали, что это абсолютная фантастика,
– уверен он.

Также Семенуха добавил, что в 2018 году снизится темп отечественного производства, а запланированная годовая инфляция на уровне 7% не соответствует действительности, ведь реальная инфляция за март, по данным Национального банка, уже в 2 раза больше.

Видео полного выпуска "Экономика будущего" за 19 мая

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Бюджет Бюджет-2018 Самопомич
Источник: 24 Канал
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