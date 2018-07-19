Мифические существа и фантазийные растения: в Киеве покажут необычный художественный проект

20 июля в столичной галерее Sky Art состоится открытие выставки львовянки Василисы Бурянык "Тонкие материи", в которой автор откроет зрителю мир мифических существ, необычных животных и фантазийных растений.

"Присутствие мифических существ в изобразительном искусстве является индикатором духовности, родства в непростых взаимоотношениях человека и дикой природы. Исчезновение таких персонажей из мира искусства может означать трансформацию отношений между современным человеком и природой, а также свидетельствовать о новом формате сосуществования – прагматичном, потребительском или даже разрушительном", – рассказывает Василиса Бурянык.

"Тонкие материи" – первый проект, который художница покажет в столице. Представленные произведения – панно, выполненные из синтетических и натуральных тканей методами пришивания и специальной печати на ткани. Экспозиция концептуальных работ на текстиле, создание каждой из которых занимает несколько месяцев, станет уникальным явлением в украинском выставочном арт-пространстве.

Мы рады, что украинское современное искусство приобретает различные формы. Работы Василисы, созданные с помощью сложных техник и материалов, – яркий тому пример. Обычно текстиль в искусстве ассоциируется с гобеленами и традиционной вышивкой, художница же создает "классическое" концептуальное искусство. Полотна автора – метаморфические и фантастические, образы – эфемерные и неуловимые,

– комментирует директор Sky Art Foundation Юлия Островская.

Выставка продлится до 20 августа, вход для всех желающих – свободный.

Кто такая Василиса Бурянык?

Художница родилась в 1985 году на Закарпатье. В 2010-м окончила Львовскую национальную академию искусств, отделение художественного текстиля. Участвовала в многочисленных национальных и международных выставках, пленэрах и резиденциях, имеет пять индивидуальных проектов и более 20-ти групповых. Участница стипендиальной программы Министра культуры и наследия Польши Gaude Polonia в 2013 году.