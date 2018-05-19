Мифы и полезные свойства кофе: топ-5 фактов
"Здоровье 24" предлагает вашему вниманию самые интересные материалы об исследовании свойств ароматного кофе.
1. Кофе полезен для профилактики ряда болезней
Употребление нескольких чашек кофе в день снижает риск диабета. И не только.
2. Ученые назвали топ-3 мифа о кофе, от которых стоит избавиться
Многие не представляют своего утра без чашки ароматного кофе, который придает бодрости и помогает восстановить жизненную энергию. И кое-кто кофе не пьет – из-за его вредности. И правда ли это?
3. Кофе способствует похудению, – исследование
Утренний кофе повышает уровень концентрации и энергии, а также помогает потерять вес.
4. Почему пить кофе натощак вредно
Чрезмерное употребление кофе может навредить сердечно-сосудистой и нервной системам. Но не только количество выпитого кофе имеет значение, а и время когда вы его пьете. Утренний кофе натощак может быть вредным для желудка.
5. Как правильно пить кофе
Если вы очень любите кофе и не можете себе в нем отказать, то вам следует знать три простых правила, чтобы кофе действительно не навредило вашему здоровью.