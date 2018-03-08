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Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника

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Факты о 8 марта
Факты о 8 марта

8 марта: декоммунизировать или оставить? Праздник, который остался в Украине с советских времен и с которым связано множество мифов. Редакция "24" собрала самые распространенные заблуждения, чтобы понять в чем же на самом деле суть Международного дня женщин.

Миф №1

Это советский праздник

Да, праздник действительно широко праздновался в СССР. И да, Украина унаследовала его с советских времен. Но. Возникновение праздника связывают с манифестацией женщин-работниц в Нью-Йорке из-за слишком тяжелых условий труда в 1857 году. В 1910 году на конференции в Копенгагене немка Клара Цеткин предложила отмечать 8 марта как Международный день женщин. Следовательно СССР не является инициатором этого дня.

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Миф №2

Это праздник женственности

В первую очередь это праздник прав женщин. Возник он в поддержку равноправия женщин и мужчин, а также как требование избирательного права для лиц женского пола. Хотя женщины давно имеют избирательное право, но полного равноправия сих пор нет. Например, в одном из высших органов власти в Верховной Раде нет соблюдения гендерного равновесия, в мире международной политики тоже преобладают мужчины. А что уж говорить о странах, где до сих пор сохранился патриархальный уклад? Поэтому Международный день женщин до сих пор несет в себе именно день равенства, а не каблуков, цветов и подарков.

Миф №3

У нас есть свой праздник — День матери

Часто украинские политики националистического направления заявляют, что у нас есть прекрасная украинская альтернатива 8 марту. По их мнению, это День матери. Но День женщин — это день права женщины, как быть матерью так и отказаться от этого. Поэтому эти два праздника имеют разные значения и День матери не является альтернативой.

Миф №4

8 марта — праздник одиноких женщин

Из крайности в крайность. Часто люди считают, что феминистки против института семьи, все они "чайлд-фри" и, вероятно, принадлежат к ЛГБТ-сообществу. А отсюда и заблуждение: если Международный день женщин — праздник женского направления, это праздник против семьи и детей. Это абсолютная неправда. У многих известных феминисток есть большие семьи. Однако феминистское движение за то, что женщина сама вправе решить, как ей жить: нужна ей традиционная семья или нет.

Миф №5

8 марта празднуют только у нас

С 1977 года праздник приобрел международное значение. ООН приняла резолюцию 32/142, призвав все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права. Появился и праздничный ритуал. В этот день руководство государства отчиталось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин.

После распада СССР Международный женский день отмечают в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, России, Украине, Белоруссии как Международный женский день. Однако в некоторых странах он потерял политическую окраску, в Узбекистане праздник отмечают как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля, как День материнства и красоты. В западноевропейских странах праздник отмечают в основном левые и коммунисты, выходного дня нет.

8 марта является национальным выходным также в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго (там праздник не "международных", а конголезских женщин), Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее и Уганде.

Миф №6

В этот день женщинам нужно дарить подарки

У нас принято 8 Марта женщинам надевать праздничный наряд и получать подарки от мужчин. Причем от всех: родителей, мужчин, юношей, сотрудников и тому подобное. Такое поведение абсолютно нивелирует всю суть праздника. А подарки должностным лицам женского пола вообще можно рассматривать как взятку. Получать подарки или нет — конечно личное дело каждой женщины. Но не стоит связывать это с Международным днем женщин.

Автор: Настя Сукач
Теги: Публикации История 8 марта Статьи СССР
Источник: 24 Канал
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