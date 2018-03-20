Мифы vs факты о международных клинических исследованиях

В последнее время появились спекуляции на тему международных клинических испытаний лекарств. Распространяются мифы, что исследования якобы несут риск пациентам, невыгодны клиникам и отвлекают врачей.

Как на самом деле все происходит "Подробностям" рассказала ректор Национального медицинского университета Екатерина Амосова.

"Примерно 30 лет назад в мире началась эра доказательной медицины - переход от эмпирических рекомендаций рекомендациям доказанным наукой и практикой. Они базируются на результатах клинических исследований. Большинство из которых проводится при появлении нового препарата, когда новые молекулы сравниваются с базовыми", – рассказала Екатерина Амосова.

Несмотря на общепризнанную практику, в Украине сформировался ряд мифов.

Миф №1

"Пациенты – подопытные кролики для западной науки"

Протокол исследований принимает международная комиссия, в составе которой есть субкомитет по этике, главная цель которого – защита прав пациентов. Еще до включения в состав участников исследования пациент подписывает документ об информированном согласии, в котором изложена информации о препарате, его действие и побочные эффекты. В любой момент пациент может передумать и отозвать согласие.

Миф №2

"Исследователи наживаются на пациентах"

Участие в исследовании гарантирует пациентам бесплатное лабораторное и инструментальное обследование, бесплатное лечение соответствующими препаратами, страховку за счет спонсора и наблюдения лучших врачей. Исследования продолжаются, как правило, много месяцев и даже лет. Все анализы делаются за границей, куда команда исследователей отсылает кровь больных.

Миф №3

"Используется государственное имущество, а зарабатывает исследователь"

Участие медицинского центра в исследовании утверждает Государственный фармакологический центр. Спонсор заключает контракты с командой исследователей и лечебным учреждением. Если в исследовании участвуют сотрудники вузов, возможно подписание трехстороннего контракта. Сумма зависит от того, какие ресурсы лечебного учреждения задействуются.

Миф №4

"Исследование отнимает у докторов много рабочего времени"

На врача приходится до 10 пациентов. Работа с ними заключается в наблюдении: проводится осмотр, берутся анализы, заполняется амбулаторная карта. Данные через Интернет переносятся в форму наблюдения, через Интернет приходят и результаты анализов. Аналитическая работа, заполнение формы происходит в нерабочее время.