Мигает столб светофора и LED-брусчатка: в Одессе доделали улицу за 56 миллионов

В Одессе почти завершили капитальный ремонт на улице Черняховского, который стоил городу почти 56 миллионов гривен. В частности там обновили светофорный комплекс.

В одном из светофоров там светятся не только секции, но и опора. Кроме этого, там появилась LED-Мостовая у перехода, которая тоже мигает.

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Устанавливали и обычные светофоры

О начале работы обновленных конструкций сообщили 8 ноября. Это еще не окончательный запуск, поскольку светофоры работают в тестовом режиме. Однако в этот день жители города могли заметить светофоры, которые почти полностью светятся.

Обновление на улице Черняховского: смотрите видео

Что там установили:

6 светодиодных консолей высотой 7 метров и с длиной рукавов 4,5 метра. На них установлены светофоры.

Также сделали одностороннюю светодиодную опору.

8 обычных опор светофоров.

Кроме этого, там сделали полосы на земле, которые светом определенного цвета указывают, может ли пешеход идти. Они установлены возле зебры, чтобы уменьшить количество переходов дороги на красный свет.

Результат капитального ремонта улицы / Фото"Думская"

Сперва должно было быть дешевле

Эту работу провела местная компания "Ростдорстрой". О первом заключенном договоре между ней и горсоветом Одессы сообщили 23 ноября 2020 года. Тогда заявляли, что этот ремонт будет стоить 39,3 миллиона.

Предприятие выиграло тендер, поскольку предложило наименьшую стоимость. Однако уже 14 октября 2021 года стало известно, что на капитальный ремонт этой улицы выделяют дополнительные средства. А именно 16,5 миллиона, поэтому стоимость выросла до 55,8 миллиона гривен.

Следует отметить, что это далеко не первая тендерная закупка, которую реализовывала "Ростдорстрой". За предыдущие 5 лет компания получила из бюджета Одессы примерно 25 миллиардов гривен.