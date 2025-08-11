В июне 2025 года в колумбийской столице Боготе произошла стрельба, в результате которой был ранен кандидат в президенты Мигель Урибе. К сожалению, семья сообщила о смерти политика.

Что известно об убийстве политика в Колумбии?

Сенатор Мигель Урибе Турбай, 39-летний кандидат в президенты Колумбии, умер через два месяца после того, как в него выстрелили во время предвыборной кампании в Боготе.

Во время своего выступления перед сторонниками в июне Урибе получил огнестрельное ранение в голову. Несколько нейрохирургических операций, проведенных после нападения, не помогли его спасти. Политик скончался около 2 часов ночи 11 августа.

Покойся с миром, любовь всей моей жизни,

– написала его жена Мария Клаудия Таразона в инстаграм.

По подозрению в покушении на убийство и незаконном хранении оружия задержали шесть человек, включая подростка, который находился на месте преступления. Приговор ему планируют объявить 27 августа. Расследование продолжается, личность заказчика убийства еще не установлена.

Как пишет Bloomberg, этот инцидент я ярким признаком разрушения стабильности в Колумбии за год до того, как президент Густаво Петро должен покинуть пост. Убийство Урибе, вероятно, изменит президентскую гонку в Колумбии 2026 года, в которых пока нет четкого лидера, и потенциально отодвинет на второй план кандидатов, которые надеются защитить наследие Петро.