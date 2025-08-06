Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно о полицейском, который погиб в Одесской области?

Полицейским, которого злоумышленник застрелил в Измаиле 5 августа, оказался Михаил Сорока.

У 34-летнего полицейского остались жена и двое маленьких детей,

– отмечается в сообщении.

Михаил родился в Измаиле. В 2008 году он окончил академию внутренних дел и "посвятил свою жизнь служению украинскому народу".

При жизни он работал в различных подразделениях полиции Одесской области: был оперативником, участковым, ювенальным полицейским и инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.

"Настоящий офицер – честный, принципиальный, преданный делу и готов стать на защиту всех, кто в этом нуждался. Полицейский никогда не избегал трудностей и не отступал перед опасностью. Михаил был любящим мужем и заботливым отцом. Для коллег – не только надежным товарищем, но и человеком с большим сердцем", – рассказали в полиции.

В Нацполиции выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Михаила.