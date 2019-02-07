Михайлик требует экспертизу пули заграницей, чтобы в Украине не сфальсифицировали доказательства

Одесский общественный активист и политик Олег Михайлик настаивает провести экспертизу изъятой из его легких пули в Германии, чтобы украинские правоохранители не подменили вещественное доказательство и не сфальсифицировали следствие.

Об этом он заявил на первой пресс-конференции после возвращения в Украину, сообщает одесский журналист Екатерина Петренко.

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Мы с адвокатом настаиваем, чтобы экспертизу изъятой пули провели в Мюнхенском уголовном институте, что избежать подмены пули украинскими правоохранителями с целью фальсификации следствия. Но после операции Генпрокуратура Украины не указала о необходимости проведения экспертизы пули в одном из лучших криминальных институтов Германии, а взамен забросала немецкого прокурора требованиями срочно вернуть пулю и не проводить экспертизу,

– прокомментировал Михайлик.

По его словам, сегодня продолжается переписка между немецкими и украинскими правоохранителями, чтобы решить международные правовые вопросы. Зато адвокат общественного деятеля Вадим Оксюта сообщил, что в Украине согласно процессуальному кодексу и закону о судебной экспертизе не предусмотрено проведение судебных экспертиз за рубежом.



Активист Олег Михайлик требует честного следствия

"К материалам следствия приобщат вывод проведенной в Украине баллистической экспертизы. Даже если бы ГПУ и дала бы ходатайство на проведение экспертизы заграницей, ее заключение не приобщат к материалам следствия", – прокомментировал Оксюта.

Но экспертиза пострадавшему заграницей нужна, чтобы ее вывод сравним с выводом украинской экспертизы и чтобы избежать фальсификаций следствия. Дело в том, что Михайлик не доверяет отечественным правоохранительным органам из-за саботажа и непредоставления ими документов немецкой стороне и их ложь об отказе потерпевшим от государственной охраны.

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Адвокат Михайлика добавляет, что нынешнее состояние следствия тоже вызывает подозрение в фальсификации.

Патроны, которые нашли у задержанных грузин, не подходят к изъятому у них пистолету. Патроны застревают в патроннике. Как по мне, идет фальсификация определенных доказательств. Мы не будем помогать полиции назначить виновных,

– прокомментировал адвокат потерпевшего.

Немецкую сторону попросили не допустить повреждения пули, которая бы сделала невозможным проведение экспертизы в Украине. Следовательно, если экспертизу в Украине также проведут, пуля станет полноценным вещественным доказательством по делу и поможет определить, действительно ли стреляли из изъятого у грузин оружия.

Кто такой Олег Михайлик? Одесский политик, активист, меценат. Лидер политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского головы Одессы. Михайлик известный борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова. 22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

Что известно про нападение на Олега Михайлика? Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика приобщили СБУ. Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, которых задержала полиция. 22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже ГПУ и ЧП по расследованию нападения на него.