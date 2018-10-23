Михайлюк дебютировал за "Лейкерс" в НБА, команда потерпела третье поражение подряд: видеообзор

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл первый матч за "Лос-Анджелес Лейкерс" в НБА. Однако дебют украинца оказался достаточно неоднозначным – он не набрал ни одного очка, хотя и был одним из самых полезных игроков на площадке, а его команда проиграла. Стоит отметить, что это третье подряд поражение "Лейкерс" со старта сезона.

Михайлюк свое время на паркете получил благодаря дисквалификации двух игроков "Лейкерс" – Реджон Рондо и Брэндон Ингрем подрались с игроком "Хьюстон Рокетс" Крисом Полом в прошлом матче.

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Поэтому в матче против "Сан-Антонио" в Лос-Анджелесе Михайлюк провел аж 16 минут. Однако за это время не набрал ни одного очка, зато сделал три передачи и два подбора. А его эффективность составила +12. Больше всего очков у "Лейкерс" набрал Кайл Кузма – 37, в то время как ЛеБрон Джеймс оформил дабл-дабл – 32 очка и 14 передач.

Несмотря на это, "Лейкерс" проиграли. На этот раз в овертайме. Команда провалила первую четверть, проиграв ее с разницей в 14 очков – 26:40. Поэтому две следующие четверти сокращала отставание, и смогла сравнять счет лишь в четвертой четверти. Хотя в конце матча проигрывала восемь очков, и два броска из-за дуги и один точный двухочковый перевели игру в овертайм.

Уже в овертайме команда повела в счете, выйдя вперед на шесть очков. Но удержать преимущество не сумела – 142:143 в итоге.

Лейкерс – Сан-Антонио 142: 143 ОТ (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15)